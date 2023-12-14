سامسونج تكشف عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة Galaxy Book4 المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت سامسونج مؤخرًا عن أحدث تشكيلة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وهي سلسلة Galaxy Book4، والتي تؤكد على تكامل تقنية الذكاء الاصطناعي (AI). توفر السلسلة الجديدة شاشات محسنة وشحنًا أسرع وقدرات معالجة قوية.

إحدى الميزات البارزة لسلسلة Galaxy Book4 هي دمج معالج Intel Core Ultra 9 الجديد، والذي يجمع بين وحدة المعالجة المركزية (CPU) السريعة ووحدة معالجة الرسومات (GPU) ووحدة المعالجة العصبية (NPU) في حزمة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز أجهزة الكمبيوتر المحمولة بـ Nvidia RTX 4070 (8 جيجابايت) الذي يمكنه التعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي المختلفة، بما في ذلك إنشاء الصور وDLSS للألعاب. وبدلاً من ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار اختيار Core Ultra 7 وRTX 4050 (6 جيجابايت) بدلاً من ذلك.

وبصرف النظر عن قدرات الذكاء الاصطناعي، تتميز سلسلة Galaxy Book4 بتبريد محسّن مع غرفة بخار أوسع بنسبة 11% ومراوح مزدوجة مع مسافات غير متساوية بين الشفرات. تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة مع مجموعة من خيارات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من 16 جيجابايت إلى 64 جيجابايت وسعات تخزين SSD متنوعة تبلغ 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت، وكلها مع فتحة توسعة متاحة.

تأتي جميع الطرازات في السلسلة مزودة بشاشات Dynamic AMOLED 2X التي تعمل باللمس والتي تتضمن تقنية Vision Booster الجديدة والتقنية المضادة للانعكاس لتحسين الوضوح في البيئات الخارجية المشرقة. ويقدم الطراز الرئيسي، Galaxy Book4 Ultra، شاشة مقاس 16 بوصة بدقة 2,880 × 1,800 بكسل ومعدل تحديث متغير يبلغ 48-120 هرتز، يغطي 120% من مساحة الألوان DCI-P3.

وأكدت سامسونج أيضًا على تحسين كفاءة الطاقة والشحن الأسرع لسلسلة Galaxy Book4. باستخدام محول بقوة 140 واط، يمكن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة شحن بطارياتها التي تبلغ 76 واط في الساعة إلى 55% خلال 30 دقيقة فقط، أي أسرع بنسبة 40% من الطرازات السابقة.

تشمل الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت رباعية من AKG مع دعم Dolby Atmos وإلغاء الضوضاء لمجموعة الميكروفون المزدوج ودعم معيار Bluetooth LE Audio الجديد وخيارات الاتصال مثل HDMI 2.1 وThunderbolt 4 ومنافذ USB Type-A.

تقدم سلسلة Galaxy Book4 نماذج مختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة. ويأتي جهاز Galaxy Book4 Pro بإصدارين 14 بوصة و16 بوصة، بينما يتوفر Galaxy Book4 Pro 360 فقط في شكل 16 بوصة ويتميز بمفصلة دوارة تسمح له بالعمل كجهاز لوحي يعمل بنظام Windows.

ومن حيث الاستدامة، تشتمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة على مجموعة واسعة من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الألومنيوم والزجاج والبلاستيك.

من المقرر إطلاق سلسلة Samsung Galaxy Book4 في كوريا الجنوبية في يناير 2024، مع خطط لإصدار عالمي بعد فترة وجيزة. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار بعد.