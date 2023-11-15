سامسونج تطرح نموذج الذكاء الاصطناعي الثوري لتعزيز تجارب المستهلك

كشفت سامسونج النقاب عن نموذجها الرائد للذكاء الاصطناعي، والمعروف باسم Samsung Gauss، في منتدى Samsung AI السنوي. ويهدف هذا النموذج المبتكر، الذي سمي تكريما لعالم الرياضيات كارل فريدريش غاوس، إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة المستهلكين العالميين. تم تطوير نموذج Gauss، الذي طورته شركة Samsung Research، في البداية لتعزيز إنتاجية الموظفين داخل الشركة، مع خطط لتوسيع تطبيقه ليشمل وظائف المنتج المختلفة في المستقبل.

يتألف نموذج الذكاء الاصطناعي متعدد الاستخدامات هذا من ثلاثة مكونات - Samsung Gauss Language، وSamsung Gauss Code، وSamsung Gauss Image - ولديه القدرة على إحداث ثورة في مختلف جوانب حياتنا اليومية. يعمل مكون اللغة كنموذج لغة توليدي، مما يعزز كفاءة العمل من خلال المساعدة في مهام مثل تكوين البريد الإلكتروني وتلخيص المستندات والترجمة. كما أن لديها القدرة على تعزيز تجارب المستهلك من خلال تمكين التحكم الأكثر ذكاءً في الأجهزة، سواء على السحابة أو على الجهاز.

يتميز مكون الكود بمساعد ترميز يسمى "الكود"، والذي يعمل على تبسيط عملية تطوير البرامج الداخلية للشركات. يمكن للمطورين الاستفادة من الواجهة التفاعلية التي تدعم وصف التعليمات البرمجية وإنشاء حالات الاختبار، مما يجعل عملية الترميز أكثر كفاءة وبديهية.

في عالم المحتوى المرئي، يقوم مكون الصورة في Samsung Gauss بإنشاء الصور وتحريرها بسهولة. وتشمل إمكانياته تغييرات النمط والإضافات وتحويل الصور ذات الدقة المنخفضة إلى دقة عالية، مما يسمح بمعالجة المحتوى المرئي بشكل سلس ومتعدد الاستخدامات.

الخصوصية والأمان لهما أهمية قصوى بالنسبة لشركة Samsung. وتؤكد الشركة أن هذه النماذج يمكن استخدامها على الجهاز، مما يضمن حماية المعلومات الخاصة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت سامسونج فريقًا أحمر للذكاء الاصطناعي، مخصصًا لإجراء فحص شامل لقضايا الأمان والخصوصية خلال عملية تنفيذ الذكاء الاصطناعي.

مع Samsung Gauss، تم دفع حدود الذكاء الاصطناعي إلى أبعد من ذلك، مما يعد بتعزيز تجارب المستهلك وإحداث ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا.

أسئلة وأجوبة

ما هو سامسونج غاوس؟

Samsung Gauss هو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي تم تطويره بواسطة Samsung Research. وهو مصمم لتعزيز تجارب المستهلك وتحسين الإنتاجية في مختلف المجالات.

ما هي مكونات سامسونج جاوس؟

يتكون Samsung Gauss من ثلاثة مكونات – Samsung Gauss Language، وSamsung Gauss Code، وSamsung Gauss Image.

كيف يعمل مكون اللغة في Samsung Gauss؟

يعمل مكون اللغة كنموذج لغة توليدي، حيث يساعد في مهام مثل تكوين البريد الإلكتروني وتلخيص المستندات والترجمة. كما أنه يتيح تحكمًا أكثر ذكاءً في الجهاز لتعزيز تجارب المستهلك.

ما هو مكون الكود في Samsung Gauss؟

يتميز مكون الكود بمساعد ترميز يسمى "الكود" الذي يعمل على تبسيط تطوير البرامج للشركات. وهو يوفر واجهة تفاعلية لوصف التعليمات البرمجية وإنشاء حالة الاختبار.

ماذا يفعل مكون الصورة في Samsung Gauss؟

يقوم مكون الصورة بإنشاء الصور وتحريرها بسهولة، مما يسمح بتغييرات النمط والإضافات وتحويل الصور ذات الدقة المنخفضة إلى دقة عالية.

كيف تضمن سامسونج الخصوصية والأمان مع Samsung Gauss؟

تؤكد شركة Samsung على استخدام التطبيقات الموجودة على الجهاز لحماية المعلومات الخاصة للمستهلكين. لدى الشركة أيضًا فريق AI Red مخصص لمعالجة مخاوف الخصوصية والأمان طوال عملية تنفيذ الذكاء الاصطناعي.