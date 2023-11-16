يعمل Samsung TV Plus على توسيع عرض المحتوى وتحسين تجربة المستخدم

تقدم شركة Samsung Electronics America عناوين وقنوات وميزات منتجات جديدة ومثيرة إلى Samsung TV Plus، وهي خدمة البث المجانية المتوفرة على أجهزة تلفزيون Samsung الذكية وأجهزة Galaxy والشاشات الذكية وثلاجات Family Hub والويب. بفضل تواجدها في 24 دولة والوصول إلى 535 مليون جهاز على مستوى العالم، أصبحت Samsung TV Plus واحدة من الخدمات الرائدة في مجال FAST/AVoD منذ إطلاقها في عام 2015.

استجابة للطلب المتزايد من المستخدمين، تقدم Samsung TV Plus تحديث المنتج 5.2، الذي يهدف إلى تعزيز اكتشاف المحتوى وتقديم تجربة مستخدم سلسة. يتضمن التحديث تجربة مخصصة للأطفال، مما يوفر الوصول إلى أكثر من 20 قناة مناسبة للعائلة وعروض للأطفال وأفلام حسب الطلب. سيتم عرض محتوى الأطفال الشهير مثل Blippi وBarney and Friends وBaby Einstein وTeletubbies والمزيد، مما يلبي الاحتياجات الترفيهية للمشاهدين الصغار. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء وجهة موسيقية جديدة تقدم أكثر من 200 قائمة تشغيل وأكثر من 40 قناة من الشركاء Vevo وXITE وStingray. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمجموعة واسعة من أنواع الموسيقى واستكشاف قوائم التشغيل المخصصة لعقود وأنواع وفنانين محددين مثل Beyonce وAriana Grande وThe Rolling Stones.

تعمل Samsung TV Plus أيضًا على توسيع عروضها من الأفلام الرائجة والمحتوى المتميز. ومع إضافة قنوات جديدة مثل Movie Hub West، وMovie Hub Action، وMovie Hub Holidays، سيتمكن المشاهدون من الوصول إلى آلاف الأفلام المباشرة وعند الطلب، بما في ذلك العناوين الشهيرة مثل Bridget Jones's Diary وColliteral وCruel Intentions وThe قافل القلب. علاوة على ذلك، يوفر Samsung TV Plus الآن مجموعة واسعة من القنوات الإخبارية العالمية والوطنية والمحلية، بما في ذلك ABC وCBS وFOX وNBC وBloomberg TV+ وSky News وScripps News والمزيد.

مع اقتراب موسم العطلات، سيكون Samsung TV Plus الوجهة المثالية للترفيه الموسمي. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالأفلام التي تحمل طابع العطلات، مثل eliz NaviDAD الذي يضم ماريو لوبيز، بالإضافة إلى قوائم تشغيل مقاطع الفيديو الموسيقية الاحتفالية والعرض الواضح تمامًا لقناة Fireplace 4K.

ولضمان إمكانية الوصول، سيتوفر التحديث والمحتوى الجديد مبدئيًا على طرازات Samsung Smart TV من عام 2019 إلى 2023، مع طرحها لنماذج التلفزيون الذكية الإضافية وأجهزة Galaxy المحمولة المخطط لها في وقت لاحق من هذا العام وحتى أوائل عام 2024.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو تلفزيون سامسونج بلس؟

Samsung TV Plus هي خدمة بث مجانية تقدمها شركة Samsung Electronics America. فهو يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من القنوات، بما في ذلك الأخبار والرياضة والترفيه والموسيقى والمزيد.

2. كيف يمكنني الوصول إلى Samsung TV Plus؟

يمكنك الوصول إلى Samsung TV Plus على أجهزة تلفزيون Samsung الذكية وأجهزة Galaxy والشاشات الذكية وثلاجات Family Hub والويب.

3. ما الذي يتضمنه تحديث المنتج 5.2؟

يتضمن تحديث المنتج 5.2 تحسينات على اكتشاف المحتوى، وتجربة مخصصة للأطفال مع قنوات وعروض مناسبة للعائلة، ووجهة موسيقية جديدة مع قوائم تشغيل وقنوات من Vevo، وXITE، وStingray، وعروض أفلام موسعة، وقائمة أخبار شاملة.

4. هل سيكون المحتوى الجديد متاحًا على جميع الأجهزة؟

سيكون تحديث المنتج والعناوين الجديدة متاحًا مبدئيًا على طرازات Samsung Smart TV اعتبارًا من عام 2019 إلى 2023. ومن المتوقع طرحه على طرازات Smart TV الإضافية وأجهزة Galaxy المحمولة في وقت لاحق من هذا العام وحتى أوائل عام 2024.

مصادر:

– سامسونج.كوم