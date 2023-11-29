انتعاش سوق مستشعر الصور CMOS مع ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية

واجه سوق مستشعر الصور CMOS (CIS) انخفاضًا في الطلب على مدار العامين الماضيين بسبب تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية. وقد أثر هذا الاتجاه النزولي على اللاعبين الرئيسيين مثل شركة سامسونج، المورد البارز لمكونات رابطة الدول المستقلة. ومع ذلك، وفي تحول إيجابي للأحداث، يشهد السوق الآن انتعاشًا بعد عامين. ونتيجة لذلك، استجابت سامسونج من خلال زيادة أسعار مكونات رابطة الدول المستقلة الخاصة بها.

أفادت وسائل الإعلام الصينية Money اليوم أن سامسونج أصدرت إشعارًا لعملائها في الصين بخصوص زيادة أسعار مكونات رابطة الدول المستقلة الخاصة بهم. ومن المتوقع أن يفيد هذا التغيير العديد من الموزعين مثل Qingya وSuperme.

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​سعر مكونات مستشعر الصور CMOS بنسبة 25% في الربع الأول من عام 2024. وقد تشهد بعض مكونات CMOS الفردية ارتفاعًا في الأسعار يصل إلى 30%.

إن انتعاش سوق الهواتف الذكية، الذي بدأ ينتعش في أكتوبر، هو القوة الدافعة وراء الطلب المتزايد على مكونات رابطة الدول المستقلة. وقد أثر ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية بشكل مباشر على الحاجة إلى هذه المكونات، مما اضطر سامسونج إلى تعديل أسعارها للعام المقبل.

ومن المثير للاهتمام أن التقرير يسلط الضوء على أن الزيادة في الأسعار تؤثر بشكل أساسي على وحدات رابطة الدول المستقلة بدقة 32 ميجابكسل وأعلى. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا التغيير سيؤثر أيضًا على أسعار هواتف Galaxy الخاصة بسامسونج، والمزودة بكاميرات بدقة 32 ميجابكسل أو أعلى.

بشكل عام، يشير هذا التحول في سوق مستشعرات الصور CMOS إلى تحسن واعد في صناعة التكنولوجيا، حيث تستمر مبيعات الهواتف الذكية في الارتفاع. ومع ريادة سامسونج في مجال توريد مكونات رابطة الدول المستقلة، فإن التوقعات مرتفعة لعام مزدهر قادم.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو مستشعر الصور CMOS؟

مستشعر الصور CMOS هو جهاز يستخدم في الكاميرات الرقمية والهواتف الذكية لتحويل الضوء إلى إشارات إلكترونية. فهو يلتقط الصور عن طريق تحويل الفوتونات إلى حزم شحن، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى بيانات رقمية لمعالجة الصور.

2. لماذا انخفض الطلب على مكونات مستشعر الصور CMOS؟

انخفض الطلب على مكونات مستشعر الصور CMOS بسبب تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية خلال السنوات القليلة الماضية. ومع انخفاض عدد الهواتف الذكية التي يتم إنتاجها وبيعها، انخفضت الحاجة إلى هذه المكونات.

3. كيف أثر تعافي سوق الهواتف الذكية على سوق مستشعرات الصور CMOS؟

مع انتعاش سوق الهواتف الذكية، شهد الطلب على مكونات مستشعر الصور CMOS زيادة كبيرة. ومع بيع المزيد من الهواتف الذكية، زادت الحاجة إلى هذه المكونات، مما دفع الموردين مثل سامسونج إلى زيادة أسعارهم.

4. ما هي الشركات المستفيدة حالياً من ارتفاع أسعار مكونات رابطة الدول المستقلة؟

ووفقا للتقارير، من المتوقع أن تستفيد شركات مثل Qingya و Supreme، اللتين تعملان كموزعين لمكونات CIS الخاصة بشركة Samsung في الصين، من زيادة الأسعار.