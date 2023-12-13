تقدم سامسونج شاشات ألعاب جديدة بمعدلات تحديث أسرع

تتخذ سامسونج، المعروفة بشاشات الألعاب OLED المتطورة، نهجًا مختلفًا مع أحدث إصداراتها. وبدلاً من التركيز فقط على الشاشات العملاقة فائقة الاتساع ذات الأسعار المرتفعة، تكشف الشركة عن تصميمات أصغر حجمًا وأكثر سهولة في الوصول إليها. تتضمن هذه الشاشات الجديدة طراز 31.5K مقاس 4 بوصة وطراز QHD مقاس 27 بوصة، ومن المقرر أن تصل إلى السوق في العام المقبل.

في حين أن الأحجام الأصغر قد تشير إلى حل وسط بشأن ميزات الألعاب، فقد ضمنت سامسونج أن هذه الشاشات الجديدة لا تبخل بالأداء. تتميز لوحات Quantum Dot، على الرغم من افتقارها إلى شاشة منحنية وحوامل متقنة مثل سلسلة Odyssey، بمعدلات تحديث مذهلة تصل إلى 360 هرتز. تم الكشف عن هذه المعلومات من خلال منشور ترويجي مترجم على حساب Weibo الرسمي لشركة Samsung، وفقًا لما أوردته WCCFTech.

إن الجمع بين الحجم الأصغر ومعدل التحديث الأسرع قد يجعل هذه الشاشات جذابة بشكل خاص لعشاق الرياضات الإلكترونية، وخاصة الإصدار 27 بوصة بدقة 1440 بكسل. على الرغم من أن شاشات OLED توفر حيوية وتباينًا فائقين، إلا أن اللاعبين المنافسين يفضلون عادةً سرعة لوحات VA وIPS، والتي يمكن أن يصل بعضها إلى معدلات تحديث تزيد عن 500 هرتز على الشاشات المتقدمة.

أما بالنسبة للسعر، فلم تكشف سامسونج عن أي تفاصيل بعد. ومع ذلك، من المأمول أن تأتي أحجام اللوحات الأصغر مع شكل من أشكال الخصم، حيث يصعب العثور على شاشات OLED أقل من النطاق السعري 800 دولار. في حين أن سامسونج قد لا تقدم الأسعار الأكثر تنافسية في السوق، فمن المتوقع أن تكون هذه الشاشات الجديدة أقل تكلفة من خيارات OLED الحالية فائقة الاتساع المتاحة.

وتهدف سامسونج من خلال هذه الإصدارات الجديدة إلى تلبية احتياجات مجموعة واسعة من اللاعبين من خلال توفير شاشات أصغر حجمًا دون المساس بالأداء. ومن خلال تقديم معدلات تحديث أسرع، تأمل الشركة في جذب لاعبي الرياضات الإلكترونية الذين يعطون الأولوية للسرعة والاستجابة في تجربة الألعاب الخاصة بهم.