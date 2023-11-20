تلفزيون Samsung S90C QD-OLED: انغماس من المستوى التالي للاعبين وعشاق الأفلام

طرحت سامسونج أحدث ابتكاراتها، وهو تلفزيون S90C QD-OLED، الذي يعد بإحداث ثورة في الطريقة التي يستمتع بها اللاعبون وعشاق الأفلام بالمحتوى المفضل لديهم. بفضل شاشة Quantum Dot OLED المتقدمة، يقدم هذا التلفزيون المتطور أعجوبة سينمائية حقًا.

يتميز تلفزيون S90C QD-OLED بتجربة مشاهدة غامرة بشكل لا يصدق، وذلك بفضل ألوانه النابضة بالحياة ودرجات اللون الأسود العميقة والتباين الاستثنائي. تعمل تقنية Quantum Dot على تحسين دقة الألوان وتوفر نطاقًا واسعًا من الألوان، مما ينتج عنه مرئيات نابضة بالحياة تضفي الحيوية على الأفلام والألعاب والبرامج التلفزيونية بشكل لم يسبق له مثيل.

يتميز تلفزيون S90C QD-OLED بمعدل تحديث عالٍ وتأخر إدخال منخفض، وهو مصمم خصيصًا للاعبين. بفضل أوقات الاستجابة السريعة والتعامل السلس مع الحركة، فإنه يضمن أن كل جلسة لعب خالية من ضبابية الحركة أو الظلال. سيقدر اللاعبون التحكم الدقيق والتجربة الغامرة التي يقدمها هذا التلفزيون لألعابهم المفضلة.

سوف يسعد عشاق الأفلام أيضًا بقدرات تلفزيون S90C QD-OLED. ويخلق اللون الأسود العميق ونسبة التباين اللانهائية تجربة سينمائية حقيقية، مما يسمح للمشاهدين برؤية كل التفاصيل، حتى في أحلك المشاهد. سواء كنت تشاهد أحدث الأفلام أو تنغمس في مشاهدة فيلم كلاسيكي في المنزل، فإن هذا التلفزيون سينقلك مباشرة إلى الحدث.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز تلفزيون S90C QD-OLED بتصميم أنيق وبسيط يمتزج بسلاسة مع أي تصميم داخلي. توفر شاشته الخالية من الحواف تقريبًا وشكله الجانبي الرفيع للغاية قطعة مركزية مذهلة بصريًا لأي غرفة معيشة أو مساحة ترفيهية.

بفضل أحدث التقنيات والشاشة المذهلة، يضع تلفزيون Samsung S90C QD-OLED معيارًا جديدًا في الترفيه المنزلي. سيقدر اللاعبون وعشاق الأفلام على حد سواء التجربة الغامرة التي تقدمها، مما يجعل كل جلسة مشاهدة ولعب تجربة لا تُنسى.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هي تقنية QD-OLED؟

ج: QD-OLED (Quantum Dot OLED) هي تقنية عرض تجمع بين مزايا تقنيات Quantum Dot وOLED. فهو يوفر دقة ألوان فائقة، ونطاق ألوان أوسع، ولون أسود عميق، ونسبة تباين لا نهائية.

س: هل يدعم تلفزيون S90C QD-OLED تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي)؟

ج: نعم، تلفزيون S90C QD-OLED متوافق مع تقنية HDR، مما يسمح بتعزيز السطوع ودقة الألوان والتباين في محتوى HDR.

س: هل يدعم تلفزيون S90C QD-OLED ميزات الألعاب؟

ج: بالتأكيد! تم تصميم تلفزيون S90C QD-OLED مع وضع اللاعبين في الاعتبار، حيث يوفر معدل تحديث عالٍ وتأخر إدخال منخفض وأوقات استجابة سريعة لتجربة ألعاب سلسة وغامرة.

س: هل تلفزيون S90C QD-OLED متوافق مع المساعدين الصوتيين؟

ج: نعم، تم تجهيز تلفزيون S90C QD-OLED بإمكانيات التحكم الصوتي المدمجة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم بسهولة في تلفزيونهم باستخدام الأوامر الصوتية.

س: هل هناك أحجام مختلفة للشاشة متاحة لتلفزيون S90C QD-OLED؟

ج: تقدم سامسونج تلفزيون S90C QD-OLED بأحجام شاشات مختلفة تتراوح من 55 بوصة إلى 85 بوصة، بما يلبي مختلف أحجام الغرف وتفضيلات المشاهدة.