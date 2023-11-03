سامسونج تتعاون مع AMD، وQualcomm، وRevegnus لبرامج الألعاب الثورية

في خطوة رائدة، أعلنت سامسونج عن تعاونها مع AMD وQualcomm وRevegnus لتطوير برنامج FidelityFX Supersolution (FSR) لهواتف سلسلة Galaxy S المرتقبة. ستعمل هذه الشراكة المبتكرة على إحداث ثورة في تجربة الألعاب على أجهزة سامسونج الرائدة، بما في ذلك هواتف Galaxy التي تعمل بنظام Exynos وSnapdragon، ولكن مع التركيز بشكل خاص على سلسلة Galaxy S24 المعززة بالذكاء الاصطناعي.

تهدف تقنية FSR، المعروفة بالفعل بوجودها على وحدات معالجة الرسوميات AMD Radeon وأجهزة مثل Steam Deck وROG Ally، إلى تحدي تقنية DLSS من NVIDIA من خلال تحسين معدلات الإطارات على الأنظمة الأساسية المحمولة. على عكس DLSS، لا يعتمد FSR على الذكاء الاصطناعي، لكن سامسونج تعتزم الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة لإنشاء إطارات عالية الجودة، وإنشاء وحدات بكسل إضافية، وتحسين جودة الصورة بشكل عام.

من المتوقع أن يشتمل هاتف Galaxy S24 القادم على تقنية FSR التي ستغير قواعد اللعبة، وفقًا لتقرير صادر عن AjuNews. من خلال تقليل دقة رسومات اللعبة واستخدام الذكاء الاصطناعي لترقيتها، تعمل FSR على تحسين معدلات الإطارات بشكل كبير، مما يجعلها منافسًا هائلاً لـ Deep Learning Super Sampling (DLSS) من NVIDIA. مع تضمين FSR وقدرات الرسومات المتقدمة في شرائح الجيل التالي مثل Exynos 2400 وQualcomm Snapdragon 8 Gen 3، تستعد أجهزة سامسونج لتقديم أداء ألعاب مثير للإعجاب، حتى أثناء تشغيل تطبيقات تتبع الأشعة المتطلبة.

تعد Raytracing، وهي تقنية متطورة توفر انعكاسات وظلالًا واقعية لبيئات الألعاب، بمثابة نقطة محورية لشركة Samsung. تم بالفعل دمج تقنيات مماثلة، بما في ذلك MetalFX Upscaling وFSR، في أجهزة مثل Apple A17 Pro، مما يوفر طريقة لعب أكثر سلاسة لتتبع الأشعة.

يشير تعاون سامسونج مع رواد الصناعة إلى تفانيها في تحسين تجربة الألعاب لمستخدميها. ومن خلال هذه الشراكة، تهدف سامسونج إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في صناعة الألعاب المحمولة، حيث تقدم أداءً وجودة بصرية لا مثيل لها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو برنامج FidelityFX Supersolution (FSR)؟

ج: FSR هو برنامج مبتكر مصمم لتحسين معدلات الإطارات في الألعاب من خلال استخدام تقنيات الترقية وإنشاء الإطارات. وهي تتنافس مع تقنية DLSS الخاصة بشركة NVIDIA على منصات الأجهزة المحمولة.

س: كيف يختلف FSR عن DLSS؟

ج: على عكس DLSS، لا يستخدم FSR الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تخطط سامسونج للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة لإنشاء إطارات عالية الجودة وتحسين جودة الصورة باستخدام FSR.

س: ما هي الأجهزة التي ستحتوي على تقنية FSR؟

ج: من المتوقع أن تتضمن سلسلة Galaxy S24 القادمة من سامسونج تقنية FSR.

س: ما هي تقنية تتبع الأشعة؟

ج: Raytracing هي تقنية متطورة تستخدم في بيئات الألعاب لإنشاء انعكاسات وظلال نابضة بالحياة.