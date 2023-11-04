Samsung ISOCELL GNK: الارتقاء بالتصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية إلى آفاق جديدة

طرحت سامسونج مستشعر الصور ISOCELL GNK، وهو مستشعر صور مبتكر تم إعداده لإعادة تعريف تجربة التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية. يعد ISOCELL GNK، المعروف أيضًا باسم الطراز S5KGNK، مستشعرًا يغير قواعد اللعبة ويتميز بدقة مذهلة تبلغ 50 ميجابكسل وحجم مستشعر كبير يبلغ 1/1.3 بوصة. تم تصميم هذه التكنولوجيا الرائدة للدخول في عصر جديد من قدرات كاميرا الهاتف الذكي.

إحدى الميزات الرئيسية لـ ISOCELL GNK هو أداء النطاق الديناميكي العالي (HDR). من خلال دمج تقنية HDR المتدرجة وثلاثة أوضاع ISO متميزة، يقدم هذا المستشعر صورًا بنطاق ديناميكي رائع يصل إلى 102 ديسيبل. يعمل Smart-ISO Pro، الذي يعمل على أساس إطار واحد، على تحسين النطاق الديناميكي مع تقليل تأثيرات الحركة، مما يؤدي إلى الحصول على صور ذات عمق ألوان استثنائي يصل إلى 14 بت.

تعمل ميزة التركيز التلقائي Dual Pixel Pro في ISOCELL GNK على تمييزها عن مستشعرات الصور الأخرى. بفضل اثنين من الثنائيات الضوئية لكل بكسل، يمكن لهذا المستشعر التركيز بسرعة ودقة على الأهداف المتحركة في جميع أنحاء الإطار بأكمله. وهذا يسمح بالتركيز البؤري التلقائي فائق السرعة والدقة، مما يضمن عدم تفويت أي لحظة أبدًا.

بالإضافة إلى قدرات التصوير الفوتوغرافي الثابتة المذهلة، تتفوق كاميرا ISOCELL GNK في تسجيل الفيديو أيضًا. وهو يدعم تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مما يضمن أنه يمكنك التقاط كل التفاصيل بأقل قدر من الخسارة في مجال الرؤية. يدعم المستشعر أيضًا التركيز التلقائي وفيديو HDR في وضع Full HD بمعدلات إطارات تصل إلى 240 إطارًا في الثانية.

تعمل حلول الإضاءة التكيفية من ISOCELL GNK على تحسين أدائها في ظروف الإضاءة المختلفة. في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة، يجمع المستشعر وحدات البكسل المجاورة لتكوين وحدات بكسل أكبر بحجم 2.4 ميكرومتر، مما يعزز حساسية الضوء بشكل كبير. من ناحية أخرى، في الإضاءة الساطعة، تعمل تقنية إعادة التشكيل على الرقاقة على زيادة فوائد Tetrapixel، مما يوفر جودة صورة استثنائية بدقة 50 ميجابكسل.

يعد ISOCELL GNK من سامسونج بمثابة تغيير حقيقي لقواعد اللعبة في تصوير الهواتف الذكية. بدءًا من إمكانات HDR المتقدمة إلى نظام التركيز التلقائي الذي لا مثيل له ودعم تسجيل الفيديو عالي الدقة، يضع هذا المستشعر معيارًا جديدًا للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول. باستخدام ISOCELL GNK، يمكن للمستخدمين التقاط صور مذهلة ومفصلة في أي ظروف إضاءة، مما يضمن عدم نسيان أي لحظة. إن التزام سامسونج بابتكار تكنولوجيا كاميرا الهواتف الذكية واضح في هذا الجهاز الرائع.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي دقة Samsung ISOCELL GNK؟

تبلغ دقة Samsung ISOCELL GNK 50 ميجابكسل.

2. ما هو حجم مستشعر ISOCELL GNK؟

يتميز ISOCELL GNK بحجم مستشعر كبير يبلغ 1 / 1.3 بوصة.

3. ما هي الميزات الرئيسية لبرنامج ISOCELL GNK؟

تشمل الميزات الرئيسية لـ ISOCELL GNK أداء النطاق الديناميكي العالي والتركيز التلقائي Dual Pixel Pro وتفاصيل لا تشوبها شائبة وقدرات الفيديو وحلول الإضاءة التكيفية.

4. ما هي ميزة التركيز التلقائي Dual Pixel Pro؟

تضمن ميزة التركيز التلقائي Dual Pixel Pro في ISOCELL GNK التركيز السريع والدقيق على الأهداف المتحركة في جميع أنحاء الإطار بأكمله، مما يوفر تركيزًا تلقائيًا سريعًا ودقيقًا للغاية.

5. ما هي إمكانيات تسجيل الفيديو التي يوفرها ISOCELL GNK؟

يدعم ISOCELL GNK تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية والتركيز التلقائي وفيديو HDR في وضع Full HD بمعدلات إطارات تصل إلى 240 إطارًا في الثانية.

6. كيف يتكيف ISOCELL GNK مع ظروف الإضاءة المختلفة؟

في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة، تجمع تقنية ISOCELL GNK بين وحدات البكسل المجاورة لتعزيز حساسية الضوء. في الإضاءة الساطعة، تعمل تقنية إعادة التشكيل على الرقاقة على زيادة فوائد رباعي البكسل إلى الحد الأقصى، مما يوفر جودة صورة استثنائية.

(المصدر: sparrowsnews.com)