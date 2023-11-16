تم إخطار عملاء متجر Samsung UK عبر الإنترنت بخرق البيانات

أصدرت شركة Samsung Electronics إخطارات لبعض عملائها في المملكة المتحدة بشأن اختراق بيانات حديث أدى إلى كشف معلوماتهم الشخصية. أثر الهجوم الإلكتروني، الذي وقع في الفترة ما بين 1 يوليو 2019 و30 يونيو 2020، على الأفراد الذين أجروا عمليات شراء من متجر Samsung UK عبر الإنترنت خلال تلك الفترة.

عند التحقيق في الانتهاك، قررت سامسونج أنه كان نتيجة لاستغلال أحد المتسللين لثغرة أمنية في تطبيق تابع لجهة خارجية تستخدمه الشركة. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول المشكلة الأمنية التي تم استغلالها في الهجوم أو التطبيق الضعيف.

قد تتضمن البيانات المكشوفة أسماء العملاء وأرقام هواتفهم وعناوينهم البريدية والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لم يتم اختراق أي معلومات مالية أو بيانات الاعتماد في الحادث.

وأكدت سامسونج لعملائها أن الاختراق يقتصر على منطقة المملكة المتحدة ولا يؤثر على البيانات الخاصة بالعملاء في الولايات المتحدة، وكذلك الموظفين وتجار التجزئة. اتخذت الشركة إجراءات فورية لمعالجة المشكلة الأمنية وأبلغت مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة بالحادث.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها سامسونج خرقًا للبيانات. في أغسطس 2023، تمكن المتسللون من الوصول إلى الأسماء وجهات الاتصال والمعلومات الديموغرافية وتواريخ الميلاد وبيانات تسجيل المنتج وسرقتها. علاوة على ذلك، في مارس 2023، اخترقت مجموعة ابتزاز البيانات Lapsus$ شبكة سامسونج وحصلت على معلومات سرية، بما في ذلك الكود المصدري لهواتف Galaxy الذكية.

وتظل سامسونج ملتزمة بتعزيز إجراءاتها الأمنية لمنع الانتهاكات المستقبلية وضمان حماية بيانات عملائها. مع استمرار تقدم التكنولوجيا، أصبحت التهديدات السيبرانية معقدة بشكل متزايد، مما يتطلب يقظة مستمرة للحفاظ على بروتوكولات أمنية قوية.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

1. ما هي المعلومات التي تم الكشف عنها في عملية اختراق البيانات الأخيرة؟

قد تتضمن المعلومات المكشوفة أسماء العملاء وأرقام هواتفهم وعناوينهم البريدية والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، لم يتم المساس بالمعلومات المالية وبيانات الاعتماد.

2. هل كان خرق البيانات يقتصر على منطقة المملكة المتحدة؟

نعم، يؤثر خرق البيانات فقط على العملاء الذين أجروا عمليات شراء من متجر Samsung UK عبر الإنترنت في الفترة ما بين 1 يوليو 2019 و30 يونيو 2020.

3. هل اتخذت سامسونج أي إجراء لمعالجة المشكلة الأمنية؟

نعم، اتخذت شركة Samsung خطوات فورية لمعالجة المشكلة الأمنية وأبلغت مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة بالحادث.

4. هل يمكن أن يتأثر العملاء في الولايات المتحدة؟

لا، يقتصر خرق البيانات المعني على منطقة المملكة المتحدة ولا يؤثر على العملاء في الولايات المتحدة.

مصادر:

– [تم إخطار عملاء متجر Samsung UK عبر الإنترنت بخرق البيانات](https://www.example.com)