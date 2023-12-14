Samsung Galaxy S24 و Google Pixel 8: مقارنة وجهاً لوجه

إن الإصدار المرتقب لسلسلة Samsung Galaxy S24 وهاتف Google Pixel 8 المتوفر بالفعل يثير حماسة عشاق الهواتف الذكية. مع التسريبات المشاع عنها والمواصفات الملموسة، دعونا نقارن بين الجهازين الرئيسيين لنرى كيف يتنافسان مع بعضهما البعض.

بدءًا من التصميم والشاشة، يبدو أن هاتف Pixel 8 قد خضع لتغييرات ملحوظة أكثر مقارنة بسابقه. مع الأشكال الدائرية ونسبة العرض إلى الارتفاع الأطول، فهو يشبه Galaxy S23 وربما Galaxy S24. يتميز هاتف Pixel 8 بظهر زجاجي مصقول وإطار من الألومنيوم غير اللامع، بينما يقع شريط الكاميرا المميز في مكان بارز في الثلث العلوي من الهاتف.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يجلب هاتف Galaxy S24 التحسين بدلاً من التجديد. يتميز بحواف أصغر وشاشة أكبر قليلاً وجوانب مسطحة. تشير الصور المسربة إلى تصميم بخطوط أكثر صلابة، مشابهًا لجهاز iPhone 15 الأخير. ومن المتوقع أن يأتي جهاز Samsung بمجموعة من خيارات الألوان، بما في ذلك Onyx Black، وMarble Gray، وCobalt Violet، وAmber Yellow.

بالانتقال إلى المواصفات، يُشاع أن هاتف Galaxy S24 سيحتوي على شاشة "Dynamic AMOLED 6.2X" مقاس 2 بوصة بدقة Full HD +. من المتوقع أن يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 أو Exynos 2400. وفي الوقت نفسه، يتميز هاتف Pixel 8 بشاشة OLED "Actua" مقاس 6.2 بوصة بدقة Full HD+. وهي مجهزة بشريحة Google Tensor G3.

فيما يتعلق بالكاميرات، يُشاع أن هاتف Galaxy S24 يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل. من ناحية أخرى، يتميز هاتف Pixel 8 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصرية، وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابكسل.

عندما يتعلق الأمر بالسعر والتوافر، فإن هاتف Pixel 8 موجود بالفعل في السوق، بسعر يبدأ من 699 دولارًا لطراز 128 جيجابايت و759 دولارًا لطراز 256 جيجابايت. أما بالنسبة لجهاز Galaxy S24، تشير الشائعات إلى إصداره في شهر يناير بسعر يبدأ من 799 دولارًا لطراز 128 جيجابايت و859 دولارًا لطراز 256 جيجابايت.

وفي الختام، يقدم كل من هاتفي Samsung Galaxy S24 وGoogle Pixel 8 مواصفات ومميزات رائعة. سيعود الأمر في النهاية إلى التفضيل الشخصي والولاء للعلامة التجارية عند الاختيار بين الاثنين. سيتعين على عشاق الهواتف الذكية انتظار الإصدار الرسمي لجهاز Galaxy S24 لمعرفة ما إذا كان يرقى إلى مستوى الضجيج.