العثور على نظام Android المثالي: Pixel 8 Pro مقابل Samsung Galaxy S23 Ultra

عندما يتعلق الأمر بالعثور على الهاتف الذكي المثالي الذي يعمل بنظام Android، فإن Pixel 8 Pro وSamsung Galaxy S23 Ultra هما من أقوى الأجهزة المتميزة. في حين أن Pixel هو الجهاز الرئيسي لشركة Google، فإن Galaxy لديه مجموعة مخصصة من المعجبين. دعنا نتعمق في المقارنة وجهاً لوجه لمساعدتك في تحديد أيهما أفضل بالنسبة لك.

المسائل حجم

من حيث الحجم، يظل هاتف Pixel 8 Pro دون تغيير نسبيًا عن سابقه، مما يجعله أصغر قليلاً من هاتف Galaxy S23 Ultra. يعد هاتف Galaxy أطول وأعرض نظرًا لتصميمه الممتلئ، مما يجعله يبدو أكبر في اليد. كما أنها أثقل قليلاً، وهو ما قد يكون عاملاً يجب أخذه بعين الاعتبار.

التصميم والمتانة

يتميز كلا الهاتفين بألواح أمامية وخلفية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2 وإطارات من الألومنيوم ذات تشطيب لامع وألواح خلفية بلوري. ويمكنهما تحمل الغمر في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة على عمق 1.5 متر. ومع ذلك، فإنها تختلف في قارئات بصمات الأصابع الخاصة بهم. يستخدم هاتف Pixel 8 Pro قارئًا بصريًا بينما يتميز هاتف Galaxy S23 Ultra بقارئ بالموجات فوق الصوتية، وهو أسرع ولا يتطلب مصدر ضوء لقراءة بصمة إصبعك.

خيارات اللون

يوفر Pixel 8 Pro ثلاثة خيارات للألوان، مع كون لون Bay جذابًا بشكل خاص. من ناحية أخرى، يُفسد هاتف Galaxy S23 Ultra المستهلكين بخيار من ثمانية ألوان مختلفة، مما يمنحه ميزة من حيث التنوع.

عرض التميز

يتميز كلا الهاتفين بشاشات رائعة، لكن شاشة Super Actua الخاصة بهاتف Pixel 8 Pro تأخذ زمام المبادرة. فهو يوفر سطوعًا يصل إلى 954 شمعة في الوضع اليدوي، متجاوزًا سطوع جهاز Galaxy البالغ 831 شمعة في المتر المربع. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع هاتف Pixel بمعدل تحديث أكثر تكيفًا، في حين أن سلوك Galaxy في هذا الصدد أقل شفافية.

البطارية والشحن

على الرغم من أن Pixel 8 Pro وGalaxy S23 Ultra يتمتعان بسعات بطارية متشابهة وشاشات عالية الدقة، إلا أن Galaxy يميل إلى توفير عمر بطارية أفضل بشكل عام. يفوز Galaxy أيضًا من حيث الشحن السريع، مع تصنيف 45 واط مقارنة بـ 30 واط لجهاز Pixel. يستغرق شحن هاتف Galaxy من 0% إلى 100% أقل من ساعة، بينما يستغرق شحن جهاز Pixel ساعة و1 دقيقة.

جودة السماعة

يحتوي كلا الهاتفين على إعدادات مكبرات صوت مماثلة ويوفران صوتًا متوازنًا عبر نطاق التردد. ومع ذلك، فإن هاتف Galaxy S23 Ultra يتفوق على هاتف Pixel 8 Pro من حيث جهارة الصوت، حيث سجل "جيد جدًا" مقارنة بدرجة "جيد" لهاتف Pixel.

الأداء والتخزين

يتم تشغيل Galaxy S23 Ultra بواسطة Snapdragon 8 Gen 2، بينما يتميز Pixel 8 Pro بمجموعة شرائح Tensor G3 المصممة داخليًا من Google. يقدم Galaxy نموذجًا أساسيًا بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين، بينما يبدأ Pixel 8 Pro بسعة تخزين 128 جيجابايت ولكنه يتميز بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في جميع الطرازات.

في النتائج المعيارية، يعمل كلا الهاتفين بشكل مثير للإعجاب، ولكن الأمر يعود في النهاية إلى التفضيلات الشخصية والمتطلبات المحددة.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الهاتف الذي يتمتع بشاشة أفضل؟

يتمتع هاتف Pixel 8 Pro بشاشة أكثر إثارة للإعجاب مع مستويات سطوع أعلى مقارنة بهاتف Samsung Galaxy S23 Ultra.

2. ما هو الهاتف الذي يتمتع بعمر بطارية أفضل؟

يوفر Samsung Galaxy S23 Ultra بشكل عام عمرًا أفضل للبطارية مقارنةً بـ Pixel 8 Pro.

3. هل يدعم Pixel 8 Pro الشحن اللاسلكي؟

نعم، يدعم هاتف Pixel 8 Pro الشحن اللاسلكي حتى 23 وات باستخدام حامل Google Pixel Stand.

4. ما هو الهاتف الذي يحتوي على مكبرات صوت أفضل؟

في حين أن كلا الهاتفين يوفران صوتًا متوازنًا، فإن هاتف Galaxy S23 Ultra يحتوي على مكبرات صوت أعلى قليلاً مقارنة بهاتف Pixel 8 Pro.

5. ما هو الهاتف الذي يتمتع بأداء أفضل؟

يعمل كلا الهاتفين بشكل جيد، لكن هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra يتميز بشريحة Snapdragon 8 Gen 2 بينما يستخدم Pixel 8 Pro مجموعة شرائح Tensor G3 المصممة داخليًا من Google. يعتمد الاختيار في النهاية على التفضيل الشخصي والاحتياجات المحددة.