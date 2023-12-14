سامسونج تكشف عن مجموعة رائعة من أجهزة الكمبيوتر المحمول Galaxy Book 4 مع ميزات متقدمة

وفقًا للتسريبات الأخيرة، من المقرر أن تطلق سامسونج مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمول المرتقبة، سلسلة Galaxy Book 4، غدًا، في 15 ديسمبر. وقد نشر موقع Enews Today الكوري الجنوبي الأخبار عن طريق الخطأ قبل الموعد المحدد، ولكن لا يزال من الممكن العثور على الأدلة بفضل إلى ذاكرة التخزين المؤقت على الويب الخاصة بـ Google. ستتضمن سلسلة Galaxy Book 4 ثلاثة نماذج: Galaxy Book 4 Ultra، وGalaxy Book 4 Pro، وGalaxy Book 4 Pro 360.

ستحتوي جميع الطرز الثلاثة على شاشات لمس رائعة 3K AMOLED 120 هرتز مع طبقات مضادة للانعكاس. وسيأتي الطرازان Ultra و360 بحجم 16 بوصة، بينما سيوفر الطراز Pro خيارًا بحجم 14 بوصة أيضًا. قامت سامسونج بتجهيز أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه بوحدات المعالجة المركزية Intel Core Ultra التي تتضمن وحدات NPU المدمجة، وهي الأولى من نوعها بالنسبة للعلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر رسومات Intel Arc الأساسية.

سيوفر جهاز Galaxy Book 4 Ultra الذي يتصدر المجموعة للمستخدمين خيار الاختيار بين وحدات معالجة الرسوميات GeForce RTX 4050 أو 4070، مما يلبي احتياجات أولئك الذين يبحثون عن إمكانات رسومات عالية الأداء. تقوم الشركة أيضًا بتضمين شريحة أمان Knox منفصلة لإجراءات الأمان المحسنة.

فيما يتعلق بالبرمجيات، قدمت سامسونج ميزة فريدة تتيح للمستخدمين البدء في تحرير مقاطع الفيديو على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية والمتابعة بسلاسة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة Galaxy Book 4. علاوة على ذلك، ستقوم ميزة Photo Remaster الجديدة تلقائيًا باستبدال الصور ذات الدقة المنخفضة ببدائل ذات دقة أعلى لتحسين جودة الصورة.

من المتوقع أن يبدأ السعر المبدئي لجهاز Galaxy Book 4 Pro بحوالي 1.88 مليون وون (حوالي 1,145 جنيهًا إسترلينيًا)، بينما سيبدأ سعر Galaxy Book 4 360 عند 2.59 مليون وون (حوالي 1,578 جنيهًا إسترلينيًا). سيفتخر جهاز Galaxy Book 4 Ultra الذي يتصدر المجموعة بسعر يبدأ من 3.36 مليون وون (حوالي 2,047 جنيهًا إسترلينيًا).

باعتبارنا من المعجبين المتحمسين بنماذج أجهزة الكمبيوتر المحمول السابقة من سامسونج، مثل Galaxy Book 3 Pro، وGalaxy Book 3 Ultra، وGalaxy Book 3 360، فإننا نتوقع بفارغ الصبر إطلاق الجيل التالي من الأجهزة التي ستخلفهم. وعلى الرغم من التفاصيل المسربة، فإننا نتطلع إلى اكتشاف المزيد حول هذه الحواسيب المحمولة الرائعة خلال الكشف الرسمي عنها غدًا.