تغيير مجلس إدارة OpenAI: انتقال Altman إلى Microsoft معلق في الميزان

في تحول للأحداث، قد لا يكون انتقال Sam Altman المتوقع إلى Microsoft بعد فصله غير المتوقع من OpenAI بمثابة صفقة محسومة على كل حال. تكشف مصادر قريبة من الأمر أن ألتمان والمؤسس المشارك جريج بروكمان منفتحان على فكرة العودة إلى OpenAI إذا تنحى أعضاء مجلس الإدارة الذين أنهوا مناصبهم جانبًا. يأتي هذا الكشف وسط نزوح جماعي لموظفي OpenAI، بما في ذلك عضو مجلس الإدارة وكبير العلماء إيليا سوتسكيفر، الذي أيد في البداية إقالة ألتمان. وقد أدى الضغط المتزايد على مجلس الإدارة إلى زيادة حالة عدم اليقين، حيث يحتاج اثنان فقط من الأعضاء الثلاثة المتبقين إلى تغيير موقفهم بشأن إعادة ألتمان المحتملة إلى منصبه.

وبينما صرح ألتمان مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي "أننا جميعًا سنعمل معًا بطريقة أو بأخرى"، مما يشير إلى الصراع المستمر، تشير المصادر إلى أن ألتمان وبروكمان ومستثمري الشركة يستكشفون خروجًا رائعًا لمجلس الإدارة الحالي. ويصف أحد المصادر إعلان توظيف مايكروسوفت بأنه "نمط احتجاز" مؤقت، مشيرًا إلى أن القرار كان ضروريًا قبل افتتاح سوق الأسهم. ومع ذلك، يظل كل من Altman وMicrosoft ملتزمين بضمان استمرارية العمليات لشركاء وعملاء OpenAI.

كان الصراع الداخلي على السلطة داخل شركة OpenAI لا هوادة فيه منذ إقالة ألتمان المفاجئة، حيث عارض غالبية الموظفين مجلس الإدارة الحالي المكون من ثلاثة أشخاص. وفي تطور مهم، انضم سوتسكيفر، الذي لعب سابقًا دورًا محوريًا في إقالة ألتمان، إلى المؤسس المشارك المخلوع. وانعكس وجه سوتسكيفر في رسالة مفتوحة إلى مجلس الإدارة، موقعة من غالبية أعضاء الشركة، تدعو إلى استقالتهم وإعادة ألتمان إلى منصبه.

وفي الوقت نفسه، انتقل موظفو OpenAI إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطمأنة الجمهور بأنهم يعملون بنشاط للحفاظ على استقرار الخدمة والحفاظ على سير عمل الشركة بسلاسة أثناء الضغط المستمر على مجلس الإدارة. يشمل أعضاء مجلس الإدارة الباقون في OpenAI آدم دانجيلو، الرئيس التنفيذي لشركة Quora، وتاشا ماكولي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة GeoSim Systems، وهيلين تونر، مديرة الإستراتيجية في مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة.

ومع تطور الوضع، يظل مستقبل انتقال ألتمان إلى مايكروسوفت غير مؤكد. تتوقف العودة المحتملة لألتمان وبروكمان إلى OpenAI على رغبة مجلس الإدارة في التنحي، وتستمر المفاوضات خلف الكواليس لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف المعنية.

المصدر: The Verge

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل تم تأكيد انتقال Sam Altman إلى Microsoft؟

لا، لم يتم الانتهاء بعد من انتقال Altman إلى Microsoft بعد فصله من OpenAI. هو والمؤسس المشارك جريج بروكمان منفتحان على العودة إلى OpenAI إذا تنحى أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

2. لماذا يغادر موظفو OpenAI الشركة؟

إن الهجرة الجماعية لموظفي OpenAI هي نتيجة لقرار مجلس الإدارة بإنهاء عمل Sam Altman والصراع اللاحق على السلطة داخل الشركة. يُظهر الموظفون دعمهم لـ Altman ويطالبون باستقالة مجلس الإدارة.

3. من هم أعضاء مجلس الإدارة المتبقين في OpenAI؟

أعضاء مجلس الإدارة الحاليون في OpenAI هم آدم دانجيلو، الرئيس التنفيذي لشركة Quora، وتاشا ماكولي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة GeoSim Systems، وهيلين تونر، مديرة الإستراتيجية في مركز جورج تاون للأمن والتكنولوجيا الناشئة.

4. ما هو وضع المفاوضات بين ألتمان ومجلس الإدارة؟

المفاوضات جارية لإيجاد حل يسمح لـ Altman وBrockman بالعودة إلى OpenAI. يعمل ألتمان وبروكمان ومستثمرو الشركة على الخروج اللطيف لمجلس الإدارة.

5. كيف يضمن موظفو OpenAI استقرار الشركة؟

انتقل موظفو OpenAI إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطمأنة الجمهور بأنهم يعملون بجد للحفاظ على استقرار الخدمة والحفاظ على سير عمل الشركة بسلاسة أثناء الوضع المضغوط الذي يواجهه مجلس الإدارة.