Salesforce تكشف عن برج المكاتب الجديد في شيكاغو كالتزام تجاه الموظفين والمجتمع

كشفت شركة Salesforce عن مقرها الجديد في Salesforce Tower Chicago في Wolf Point، معربةً عن التزامها تجاه الموظفين والمجتمع المحلي. يعكس المكتب الذي تبلغ مساحته 360,000 ألف قدم مربع والمنتشر على 14 طابقًا ثقافة وقيم Salesforce، مع إعطاء الأولوية لتفضيلات الموظفين ورفاهيتهم. واستجابة للدروس المستفادة أثناء الوباء، تتخلص المساحة الجديدة من المكاتب الزاوية لكبار المسؤولين التنفيذيين، وبدلاً من ذلك تشمل مناطق تجمع الموظفين، وزوايا المكتبات، و"غرف الوعي الذهني" للتأمل والهروب من التكنولوجيا.

ولم يقتصر الأمر على المصانع المكتبية، فقد قامت شركة Salesforce بدمج "أعمدة خضراء" ملفوفة بالخضرة لجلب الهواء الطلق إلى الداخل. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم أعلى طابقين مشغولين، والمعروفين باسم "طوابق أوهانا"، ليكونا بمثابة ملاذ لمكان العمل خلال النهار ويتم تقديمهما مجانًا للمنظمات غير الربحية خلال الليالي وعطلات نهاية الأسبوع. "أوهانا، مصطلح في هاواي يعني الأسرة، يهدف إلى التأكيد على المجتمع والشمولية بما يتجاوز علاقات الدم.

افتتحت الشركة رسميًا طوابق "أوهانا" في حفل حضره العمدة براندون جونسون، مما يوفر دفعة معنوية لمروجين شيكاغو الذين واجهوا انتقادات بشأن ارتفاع معدلات الجريمة وسياسات مجلس المدينة التي تؤثر على معنويات الأعمال. شاركت Salesforce بنشاط في دعم مجتمع شيكاغو، حيث تبرعت بالفعل بمبلغ 16 مليون دولار للمنظمات المحلية. خلال هذا الحدث، تم الإعلان عن هدية إضافية بقيمة 1.25 مليون دولار، سيتم تقاسمها بين CASEL وPeer Health Exchange، وهي منظمات تركز على الصحة العقلية والعاطفية لطلاب شيكاغو.

تعد المرونة جانبًا رئيسيًا في نهج Salesforce، حيث تسمح للموظفين بالعمل من المنزل أو من مواقع أخرى حسب الحاجة. مع وجود 2,200 موظف في برج وولف بوينت، يقوم حوالي 800 منهم بزيارة المكتب في أي يوم. لا تُظهر المساحة المكتبية الجديدة تفاني Salesforce في خلق بيئة عمل جذابة وشاملة فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على إيمان الشركة بالارتقاء بالمجتمعات التي تعمل فيها.