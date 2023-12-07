تعيين رئيس جديد بالوكالة في جامعة سانت أوغسطين بعد إقالة مثيرة للجدل

في تحول مفاجئ للأحداث، عينت جامعة سانت أوغسطين رئيسًا جديدًا بالنيابة، بعد يوم واحد فقط من إقالة كريستين ماكفيل المثيرة للجدل. وتم تسليم قرار إقالة ماكفيل، الذي شغل المنصب لمدة تقل عن عامين، عبر أوراق الانفصال مساء الاثنين. وجاء إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ على الفور بمثابة صدمة لماكفيل الذي وصفه بالخيانة.

وكان الطرد نتيجة اجتماع مثير للجدل لمجلس الإدارة في أكتوبر، حيث تعرض ماكفيل وزميله للتوبيخ من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة. قدمت ماكفيل شكوى رسمية، مما أدى في النهاية إلى فصلها. إلا أن مجلس أمناء الجامعة ينفي مزاعم ماكفيل، مشيراً إلى أنها لا أساس لها من الصحة.

ومع تعيين الدكتورة ليزلي رودريجيز-ماكليلون كرئيس بالنيابة، ينصب تركيز مجلس الإدارة الآن على استعادة مكانة الجامعة لدى الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس ولجنة الكليات (SACSCOC). ومع ذلك، فإن هذه المهمة لن تكون سهلة، حيث تلقت الجامعة مؤخرًا إشعارًا بأنها ستفقد اعتمادها لدى SACSCOC بعد أن كانت تحت المراقبة منذ ديسمبر 2022.

يعد الاعتماد أمرًا حيويًا للكليات والجامعات، لأنه يسمح للطلاب بتلقي المساعدات المالية الحكومية. إن خسارة الاعتماد تعني خسارة الأموال المهمة، مثل منحة بيل الفيدرالية، التي يعتمد عليها العديد من طلاب الجامعة.

وأكد مجلس الأمناء التزامه بالمحافظة على اعتماد الجامعة وضمان استقرارها على المدى الطويل. صرح جيمس بيري، رئيس مجلس الإدارة، أن قرار تعيين رودريجيز-ماكليلون تم اتخاذه لأخذ الجامعة في اتجاه جديد ومعالجة تحديات الاعتماد التي واجهتها في السنوات الأخيرة.

بينما تستعد جامعة سانت أوغسطين للرد على قرار SACSCOC واستئناف حكمها، هناك أمل في أن تتمكن الجامعة، تحت قيادة رودريجيز ماكليلون، من التغلب على هذه التحديات ومواصلة تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير التعليم الجيد لطلابها.