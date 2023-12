وفاة رايان أونيل الممثل المحبوب في فيلمي Paper Moon وLove Story عن عمر يناهز 82 عاماً

By

توفي رايان أونيل، الممثل الشهير المعروف بأدائه الذي لا يُنسى في أفلام مثل Paper Moon وLove Story، عن عمر يناهز 82 عامًا. وأكد ابنه، باتريك أونيل، الخبر في منشور عاطفي على موقع Instagram، معربًا عن حبه لوالده والتأمل في مسيرته الأسطورية.

وصف باتريك ريان أونيل بأنه بطله، وقال إن والده كان أكبر من الحياة وكان له تأثير كبير على صناعة الترفيه. منذ أيامه الأولى كنجم تلفزيوني في Peyton Place إلى أن أصبح نجمًا سينمائيًا عالميًا مع Love Story، ترك رايان أونيل بصمة لا تمحى في هوليوود. قام ببطولة العديد من الأفلام الناجحة، بما في ذلك What Up، Doc؟، Paper Moon، Barry Lyndon، A Bridge Too Far، The Main Event، وThe Driver.

كما سلط باتريك الضوء على تفاني والده في مهنته، مؤكدًا على مهارته وأخلاقيات عمله كممثل. كان ذكاء ريان أونيل وحبه للقراءة وشغفه بالتمثيل واضحًا لكل من عمل معه. على الرغم من نجاحه، ظل رايان متواضعًا وعامل الجميع بلطف واحترام.

بالإضافة إلى مسيرته التمثيلية، كان ريان أونيل معروفًا أيضًا بعلاقته الموثقة جيدًا مع فرح فوسيت ومشاكله مع أطفاله الأكبر سنًا، تاتوم وغريفين وباتريك. لكن في السنوات الأخيرة، ظهرت بوادر تصالح داخل الأسرة، إذ اجتمع ريان وأولاده معاً بعد سنوات من القطيعة.

ولد رايان أونيل في لوس أنجلوس عام 1941، ومارس في البداية مسيرته المهنية كملاكم هاوٍ قبل أن ينتقل إلى التمثيل. لقد اكتسب قوة جذب في الصناعة من خلال ظهوره كضيف في العديد من المسلسلات التلفزيونية قبل أن يحصل على دوره الرائع في Peyton Place. أدى أدائه في فيلم Love Story إلى ترشيحه لجائزة الأوسكار، واستمر في التمثيل في أفلام بارزة مثل What Up Doc؟ والقمر الورقي.

على الرغم من أن مسيرة رايان شهدت صعودًا وهبوطًا، إلا أنه لا يمكن إنكار موهبته ومساهمته في السينما. سيظل في الذاكرة كممثل محبوب أسر حضوره على الشاشة الجماهير لعقود من الزمن. سيستمر إرث رايان أونيل في إلهام الأجيال القادمة من الممثلين وعشاق السينما.