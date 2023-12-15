العنوان: حماية نفسك من المتسللين المتطورين الذين يستهدفون المعلومات الشخصية

ملخص: تقوم مجموعة قرصنة روسية خطيرة تُعرف باسم Star Blizzard بشن هجمات عالمية باستخدام مواقع ويب ذات مظهر بريء لسرقة المعلومات الشخصية. المجموعة، التي كانت تعمل سابقًا باسم SEABORGIUM، متطورة للغاية واستهدفت أفرادًا ومنظمات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحتى أعضاء الناتو. تتضمن طريقتهم، التي تسمى التصيد الاحتيالي، أساليب الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا للنقر على الروابط الضارة أو تقديم بيانات اعتماد تسجيل الدخول. ولحماية نفسك من مثل هذه الهجمات، من المهم توخي الحذر من الروابط غير المعروفة أو المشبوهة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الشبكات. يعد التحقق من هوية المرسل، واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها، وتمكين المصادقة الثنائية، والحفاظ على تحديث البرامج والأجهزة، والحصول على برنامج موثوق لمكافحة الفيروسات، خطوات حاسمة لحماية معلوماتك الشخصية. في حال أصبحت ضحية لسرقة الهوية، يُنصح باستعادة السيطرة على حساباتك، وتغيير كلمات المرور، ومراجعة البيانات المصرفية، والتفكير في استخدام خدمات الحماية من الاحتيال.

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العنوان: صعود التهديدات السيبرانية: استراتيجيات المعركة ضد المتسللين المعاصرين

في عصر التكنولوجيا المتقدمة هذا، تتعرض معلوماتنا الشخصية باستمرار للتهديد من مجرمي الإنترنت الذين يستخدمون أساليب متطورة في أعمالهم الخبيثة. إحدى هذه المجموعات التي ظهرت مؤخرًا هي Star Blizzard، وهي منظمة قرصنة روسية مرتبطة بالكرملين. وقد وصلت هجماتهم، التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم، إلى مستويات غير مسبوقة من التعقيد والخطر.

تشتهر Star Blizzard بأسلوب التصيد الاحتيالي، وتقوم باختيار ضحاياها بدقة استنادًا إلى ارتباطاتهم بالأوساط الأكاديمية والدفاع والمنظمات الحكومية والمزيد. وقد تم استهداف مواطني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على نطاق واسع، حيث وقع أعضاء الناتو والدول القريبة من الصين في مرمىهم.

إحدى الأساليب الأساسية التي يستخدمها قراصنة Star Blizzard هي استخدام الهندسة الاجتماعية لخداع أهدافهم. ومن خلال المطاردة المتواصلة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل، يقومون بجمع معلومات مفصلة عن ضحاياهم. وباستخدام هذه المعرفة، يقومون بإنشاء حسابات بريد إلكتروني مزيفة وملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى مواقع ويب ضارة لانتحال شخصية جهات اتصال وثيقة أو خبراء معروفين للهدف. من المعروف أنهم يلجأون إلى إنشاء دعوات مزيفة مغرية لجذب الضحايا المطمئنين إلى فخهم.

بمجرد بدء الاتصال، ينخرط المتسللون في محادثات مع الضحايا، مستغلين المصالح المشتركة لإقامة علاقة. وفي النهاية، سيرسلون رابطًا يبدو غير ضار متنكرًا في هيئة Google Drive أو OneDrive أو أي نظام أساسي آخر لمشاركة الملفات. تؤدي هذه الروابط، دون علم الضحية، إلى سرقة بيانات الاعتماد أو تنزيل برامج ضارة تمنح المتسللين وصولاً غير مقيد إلى الحسابات والمعلومات الشخصية.

ولحماية نفسك من الوقوع ضحية لهذه الفخاخ السيبرانية المعقدة، من الضروري توخي الحذر أثناء النقر على أي روابط غير مألوفة، خاصة تلك التي يتم تلقيها عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. تحقق دائمًا من هوية المرسل عن طريق التحقق من عنوان بريده الإلكتروني أو ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية أو أي تواجد آخر عبر الإنترنت. يُنصح أيضًا باستخدام كلمات مرور قوية وفريدة لجميع الحسابات عبر الإنترنت، وتغييرها بانتظام لتقليل نقاط الضعف. يوفر استخدام المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الأمان، مما يجعل من الصعب على المتسللين الوصول إلى الحسابات، حتى لو حصلوا على كلمات المرور.

علاوة على ذلك، يعد البقاء يقظًا وتحديث البرامج والأجهزة أمرًا ضروريًا للحماية من نقاط الضعف المحتملة التي قد يستغلها المتسللون مثل Star Blizzard. إن تزويد جميع الأجهزة ببرامج موثوقة لمكافحة الفيروسات يوفر الحماية في الوقت الفعلي، والتحذير من البرامج الضارة ومحاولات التصيد الاحتيالي.

ومع ذلك، إذا وجدت نفسك ضحية لهجوم Star Blizzard أو أي شكل من أشكال سرقة الهوية، فإن اتخاذ إجراء فوري أمر بالغ الأهمية. استعادة السيطرة على الحسابات المخترقة وتغيير كلمات المرور وإبلاغ مقدمي الخدمة المعنيين. بالإضافة إلى ذلك، قم بفحص البيانات المالية عن كثب بحثًا عن أي نشاط مشبوه وفكر في الاستفادة من خدمات الحماية من الاحتيال التي تراقب معلوماتك الشخصية بحثًا عن علامات سوء الاستخدام.

في هذا المشهد الرقمي دائم التطور، من الضروري اعتماد تدابير استباقية لحماية المعلومات الشخصية من براثن مجرمي الإنترنت مثل Star Blizzard. من خلال البقاء حذرين ومطلعين ومرنين، يمكن للأفراد تعزيز دفاعاتهم ضد هؤلاء المتسللين المتطورين وضمان تجربة إلكترونية أكثر أمانًا لأنفسهم وأحبائهم.