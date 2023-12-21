دور مدير السلامة العامة في نيوارك في اللجنة متحيز من قبل المحكم

حكم أحد المحكمين بأن نائب مدير السلامة العامة في نيوارك لا ينبغي أن يعمل في لجنة تستمع إلى شكاوى الشؤون الداخلية ضد ضباط الشرطة. وجاء الحكم ردا على شكوى قدمتها نقابة شرطة المدينة، التي زعمت أنها متحيزة ضد أعضائها. وتطالب النقابة الآن بإعادة النظر في مئات القضايا التي وجدت فيها اللجنة أن الضباط ينتهكون القواعد أو القوانين. يمكن أن تصل الرواتب المتأخرة المحتملة الممنوحة للضباط الموقوفين عن العمل في هذه الحالات إلى "ستة أرقام". وتخطط المدينة لاستئناف الحكم.

واللجنة، المعروفة باسم مجلس المحاكمة، هي جزء من وحدة الشؤون الداخلية بقسم شرطة نيوارك. ويشرف على جلسات الاستماع التأديبية المتعلقة بادعاءات انتهاكات القانون أو انتهاكات قواعد الإدارات من قبل الضباط. يحدد المجلس الذنب أو البراءة ويوصي بالعقوبات المناسبة، والتي يجب أن يوافق عليها مدير السلامة العامة.

سعى تظلم النقابة إلى إزالة نائب المدير شيروندا موريس من اللجنة، مشيرًا إلى شرط أن تتألف من مدير السلامة العامة أو من ينوب عنه واثنين من الضباط برتبة قيادية يرتدون الزي الرسمي يعينهم رئيس الشرطة. وقال مسؤولو النقابة إن وجود موريس، الذي يشغل الآن منصب نائب مدير السلامة العامة لعمليات الشرطة، أعطى الإدارة أغلبية غير عادلة بنسبة 2-1 في المسائل التأديبية.

ووافق المحكم على تأكيد النقابة، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس المحاكمة يجب أن يظلوا مستقلين ومتحررين من الضغوط المحتملة التي يمارسها نائب المدير. ولا يقضي الحكم بإقالة موريس أو إعادة فتح القضايا التي سمعتها. ومع ذلك، طالبت النقابة المدينة باتخاذ إجراء، مستشهدة بانتهاكات المبادئ التوجيهية للمدعي العام للولاية.

اختلف المتحدث باسم مدير السلامة العامة في نيوارك فريتز فراجي مع قرار المحكم والمطالب التي قدمها محامي النقابة. وفي الوقت نفسه، لا تزال شكوى مماثلة قدمتها نقابة الكباتن معلقة. أعرب رئيس النقابة عن دعمه لحكم FOP ويعتقد أنه سيعزز قضيتهم.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت المدينة ستحدد جلسات استماع جديدة، أو تستأنف الحكم، أو تواجه ضغوطًا قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. قد يكون لنتيجة هذه القضية تداعيات كبيرة على عملية الشؤون الداخلية في نيوارك.