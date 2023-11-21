صفقة Newegg Black Friday: قم بترقية جهاز الكمبيوتر المخصص للألعاب باستخدام بطاقة الرسومات RTX 4070 Ti القوية

هل تتطلع إلى الارتقاء بتجربة الألعاب الخاصة بك إلى المستوى التالي؟ لدى Newegg صفقة الجمعة السوداء المثيرة على بطاقة الرسومات MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC، حيث تقدمها بأقل سعر على الإطلاق وهو 719 دولارًا فقط.

تعد بطاقة RTX 4070 Ti بمثابة وحش بطاقة الرسومات، فهي مجهزة بـ 240 نواة Tensor و60 نواة لتتبع الأشعة، مما يوفر أداءً لا مثيل له لجهاز الألعاب الخاص بك. بفضل عملية TSMC التي تبلغ 4 نانومتر و35.8 مليار ترانزستور مثير للإعجاب، فإن هذه البطاقة تتمتع بقدرات هائلة.

إحدى الميزات البارزة في RTX 4070 Ti هي قدراتها التي لا مثيل لها في تتبع الأشعة. وقد أظهرت المعايير أنها تتفوق على منافسيها من AMD وIntel من حيث أداء تتبع الأشعة. يعمل برنامج DLSS 3 من NVIDIA، بما في ذلك التحديث 3.5 الأخير مع Ray Reconstruction، على تحسين جودة تتبع الأشعة في عناوين مختارة، مما يوفر تجربة ألعاب غامرة أكثر.

عندما يتعلق الأمر بأداء الألعاب، فإن بطاقة RTX 4070 Ti لا تخيب الآمال. في اختبارنا المعياري الشامل، أظهر نتائج مذهلة على الإعدادات الفائقة بدقة 4K. سواء كنت ترغب في استكشاف عوالم مفتوحة واسعة، أو المشاركة في معارك مكثفة متعددة اللاعبين، أو الاستمتاع بألعاب مذهلة بصريًا، فإن بطاقة الرسومات هذه ستساعدك على القيام بذلك بسهولة.

مع صفقة الجمعة السوداء في Newegg، الآن هو الوقت المثالي لترقية جهاز الكمبيوتر الخاص بك المخصص للألعاب أو إنشاء جهاز جديد. لا تفوت هذه الفرصة للحصول على RTX 4070 Ti بسعر لا يهزم والارتقاء بتجربة اللعب الخاصة بك إلى آفاق جديدة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الميزات الرئيسية لبطاقة الرسومات MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC؟

ج: يتميز RTX 4070 Ti بـ 240 نواة Tensor، و60 نواة لتتبع الأشعة، وعملية TSMC مقاس 4 نانومتر، و35.8 مليار ترانزستور.

س: ما أهمية تتبع الأشعة للاعبين؟

ج: تضيف تقنية تتبع الأشعة إضاءة وانعكاسات واقعية إلى الألعاب، مما يعزز جودة الرؤية والانغماس فيها.

س: كيف يمكن مقارنة RTX 4070 Ti بمنافسيه من AMD وIntel؟

ج: يوفر RTX 4070 Ti أداءً فائقًا لتتبع الأشعة مقارنة ببطاقات الرسومات AMD وIntel.

س: هل يستطيع RTX 4070 Ti التعامل مع الألعاب بدقة 4K؟

ج: نعم، يعمل جهاز RTX 4070 Ti بشكل رائع بدقة 4K، مما يسمح للاعبين بالاستمتاع بألعابهم المفضلة بصور مذهلة.

س: أين يمكنني العثور على صفقة الجمعة السوداء هذه؟

ج: يمكنك العثور على الصفقة على موقع Newegg.