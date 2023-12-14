ليلة رأس السنة الجديدة الخاصة بـ RTE تضم باتريك كيلتي وتشكيلة مرصعة بالنجوم

كشفت RTE مؤخرًا عن تفاصيل مثيرة حول العرض الخاص المتأخر الخاص بليلة رأس السنة الجديدة. وفي خروج عن التقاليد، سيتم بث برنامج الدردشة الشهير يوم الأحد للمرة الأولى. سيستضيف العرض الخاص الموهوب باتريك كيلتي، الذي سيقود المهمة اعتبارًا من الساعة 10.15 مساءً ليلة رأس السنة الجديدة.

يعد العرض بأن يكون عرضًا لا يُنسى، حيث من المقرر أن ينضم العديد من الضيوف المميزين إلى Kielty في مجموعة Donnybrook. مع اقتراب الساعة من منتصف الليل واقتراب عام 2023 من نهايته، سيستهل برنامج Late Late Show عام 2024 بأناقة، مما يخلق جوًا احتفاليًا لن ينساه المشاهدون قريبًا.

قدم دليل RTE الذي تم إصداره مؤخرًا مزيدًا من المعلومات حول الإنتاج الخاص. في وصف هذه الروعة، من الواضح أن كيلتي يهدف إلى ترك بصمته على احتفال نهاية العام. سيشارك مضيف برنامج الدردشة في محادثات مع ضيوف مميزين، مما يبرز المظاهر المفاجئة والوجوه المألوفة في المقدمة. ومع تقدم الأمسية، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا وداعًا نهائيًا للعام الماضي، ليختتم العرض بملاحظة تأملية.

من خلال التنافس مع أمثال عرض جراهام نورتون، الذي يتميز بعرضه الخاص للعام الجديد والذي يضم ضيوفًا مشهورين مثل إيما ستون ومارك روفالو، يهدف عرض باتريك كيلتي المتأخر إلى جذب الجماهير بسحره الفريد وترفيهه.

تابعونا على قناة RTE One بدءًا من الساعة 10.15 مساءً لمشاهدة باتريك كيلتي في العرض. مع اقتراب العرض من ذروته، سيمرر كيلتي عصا القيادة إلى آنا جيري، التي ستأخذ المشاهدين خلال العد التنازلي للعام الجديد - وهو خاتمة مناسبة لليلة مليئة بالضحك والمحادثة والاحتفال.