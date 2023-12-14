روعة ليلة رأس السنة الجديدة على قناة RTE مع باتريك كيلتي

أعلنت RTE مؤخرًا عن التفاصيل المثيرة لروعة ليلة رأس السنة الجديدة القادمة. هذا العام، سيتم بث برنامج Late Late Show الشهير يوم الأحد للمرة الأولى، مما يعد المشاهدين بليلة لا تنسى. وسيستضيف العرض باتريك كيلتي صاحب الشخصية الجذابة، والذي سيقود البث الخاص بدءًا من الساعة 10.15 مساءً ليلة رأس السنة الجديدة.

يعد الإنتاج بأن يكون احتفاليًا حقًا، مع مجموعة من الضيوف المميزين الذين سيساعدون في استقبال العام الجديد بأناقة. وعلى الرغم من عدم الكشف عن أسماء محددة، إلا أنه يمكن للمشاهدين توقع وجوه مألوفة ومفاجآت طوال الأمسية. وستكون فرصة لتوديع أخير للحظات التي لا تنسى من عام 2023 والترحيب بالعام الجديد 2024.

ستكون المنافسة شرسة في ليلة رأس السنة الجديدة، حيث يتنافس برنامج Late Late Show وجهاً لوجه مع العرض الخاص للعام الجديد في برنامج Graham Norton Show. يضم برنامج Graham Norton Show تشكيلة رائعة من الضيوف هذا العام، بما في ذلك نجوم مثل إيما ستون ومارك روفالو. ومع ذلك، مع قيادة باتريك كيلتي للعرض، يمكن للمشاهدين توقع تجربة فريدة ومسلية ستأسر قلوبهم بلا شك.

ستستمر روعة ليلة رأس السنة الجديدة في برنامج Late Late Show حتى الساعة 11.45 مساءً، وعندها سيسلم باتريك كيلتي المسؤولية إلى آنا جيري لقيادة العد التنازلي للعام الجديد. سيمثل هذا الانتقال اللحظات الأخيرة من العرض، مما يختتم احتفالات الليل بملاحظة عالية.

لا تفوت فرصة أن تكون جزءًا من بث ليلة رأس السنة الجديدة الذي لا يُنسى. تأكد من الاستماع إلى قناة RTE One في 31 ديسمبر الساعة 10.15 مساءً للانضمام إلى باتريك كيلتي ومجموعة مبهرة من الضيوف في أمسية مليئة بالضحك والمفاجآت والوداع الجميل للعام الماضي.