تعلن RTE عن عرض ليلة رأس السنة المثير الذي استضافه باتريك كيلتي

تستعد قناة RTE لاحتفال مثير بليلة رأس السنة مع إصدار خاص من برنامج Late Late Show الشهير. وفي خروج عن التقاليد، سيتم بث البرنامج يوم الأحد للمرة الأولى على الإطلاق، مما يعد المشاهدين بليلة لا تُنسى مع دخولهم عام 2024.

ستتولى الشخصية التلفزيونية الشهيرة باتريك كيلتي قيادة هذه الحفلة الرائعة في نهاية العام. توقع ظهور تشكيلة مرصعة بالنجوم من الضيوف المميزين الذين سيشاهدون مجموعة Donnybrook، مما يزيد من الأجواء الاحتفالية. سوف ينخرط كيلتي، المعروف بجاذبيته وذكاءه السريع، في محادثات مفعمة بالحيوية مع مجموعة من الوجوه المألوفة.

وفقًا لدليل RTE، ستكون ليلة رأس السنة الجديدة مليئة بالمفاجآت والكثير من الإثارة، وستكون بمثابة وداع للعام السابق. يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا وداعًا لا يُنسى حتى عام 2023 وترحيبًا حارًا بالعام الجديد المليء بالأمل والترقب.

هذا العام، سيتنافس العرض الخاص للعام الجديد في برنامج Late Late Show مع عرض Graham Norton، الذي يضم تشكيلة رائعة من الضيوف تضم نجومًا مثل Emma Stone وMark Ruffalo. من المؤكد أنها ستكون منافسة صعبة لجذب انتباه المشاهدين، حيث يتنافس كلا العرضين على لقب البث الأخير ليلة رأس السنة الجديدة.

تابعونا على قناة RTE One من الساعة 10.15 مساءً حتى 11.45 مساءً في ليلة رأس السنة الجديدة لمشاهدة باتريك كيلتي أثناء اللعب. وبعد فترة الاستضافة الرائعة التي قضاها، سيمرر العصا إلى آنا جيري لبدء العد التنازلي حتى منتصف الليل. لا تفوت هذه الليلة غير العادية من الترفيه والاحتفال حيث تجلب RTE الفرح والإثارة إلى منازل المشاهدين في جميع أنحاء العالم.