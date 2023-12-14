تعلن RTE عن ليلة رأس السنة الجديدة المثيرة والمذهلة

كشفت RTE عن تشكيلة مثيرة لحفلتها القادمة في ليلة رأس السنة الجديدة. في خروج عن التقاليد، سيتم بث برنامج Late Late Show الشهير يوم الأحد، مما يجعله حدثًا لا بد من مشاهدته في عام 2024. ويعد هذا الإصدار الخاص، الذي يقدمه الموهوب باتريك كيلتي، بليلة ترفيهية لا تُنسى.

وسيتضمن العرض، الذي سيبدأ الساعة 10:15 مساءً ويستمر حتى الساعة 11:45 مساءً، مجموعة آسرة من الضيوف المميزين والمفاجآت. سيرحب كيلتي، المشهور بذكائه وجاذبيته، بباب دوار من النجوم الذين سيضيفون بلا شك إلى الأجواء الاحتفالية. يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا وجوهًا مألوفة وعروضًا لا تُنسى وتوديعًا نهائيًا للعام الماضي.

يعد توقيت عرض ليلة رأس السنة الجديدة هذا استراتيجيًا، حيث سيتنافس وجهاً لوجه مع عرض Graham Norton المرتقب. يشتهر البرنامج بتشكيلة ضيوفه المرصعة بالنجوم، بما في ذلك نجوم الصف الأول مثل إيما ستون ومارك روفالو هذا العام، ومن المؤكد أن المنافسة بين العرضين ستضيف طبقة إضافية من الإثارة للمشاهدين.

مع اقتراب الساعة من منتصف الليل، سيتم تسليم العصا من كيلتي إلى آنا جيري الموهوبة، التي ستقود العد التنازلي للعام الجديد. يضمن هذا الانتقال السلس توجيه المشاهدين خلال اللحظات الأخيرة من عام 2023 بأسلوب أنيق.

يتجلى تفاني RTE في تقديم ترفيه رفيع المستوى في تخطيطهم لليلة رأس السنة الجديدة الخاصة. مع وجود باتريك كيلتي على رأس الفريق ومجموعة من الضيوف المفاجئين، تم إعداد المسرح لقضاء ليلة لا تنسى من الاحتفال والترفيه. تأكد من متابعة هذه التجربة الفريدة من نوعها حيث تودع RTE القديم وترحب بالجديد بأسلوب وذوق.