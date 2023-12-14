تعلن RTE عن عرض ليلة رأس السنة المثير الذي استضافه باتريك كيلتي

تستعد قناة RTE لاحتفال مذهل بليلة رأس السنة الجديدة من خلال إصدار خاص من برنامج The Late Late Show. هذا العام، سيتم بث البرنامج الحواري الشهير يوم الأحد للمرة الأولى، مما يضفي لمسة جديدة على موسم الأعياد. وسيقود البرنامج مقدم البرامج التلفزيونية الشهير باتريك كيلتي، واعدًا بحفل رائع لا يُنسى في نهاية العام.

قدم دليل RTE الذي تم إصداره هذا الأسبوع بعض التفاصيل المثيرة حول ما يمكن أن يتوقعه المشاهدون من هذا الإنتاج الخاص. وفقًا للوصف، سيكون العرض مليئًا بظهور النجوم والمفاجآت التي ستجعل الجمهور يترقب بفارغ الصبر وصول عام 2024. وسيشارك باتريك كيلتي في محادثات مفعمة بالحيوية مع باب دوار للضيوف المميزين، مما يضمن تجربة مسلية وجذابة للجميع.

في حين أن حفل RTE الخاص بليلة رأس السنة الجديدة يعد بأن يكون حدثًا يجب مشاهدته، فإنه سيواجه أيضًا منافسة شديدة من عرض Graham Norton الشهير. مع ضيوف مثل إيما ستون ومارك روفالو، يبذل عرض جراهام نورتون كل ما في وسعه لجذب الجماهير. ومع ذلك، باتريك كيلتي ليس غريبًا على استضافة الأحداث رفيعة المستوى، ومن المؤكد أنه سيجلب جاذبيته الفريدة وسحره إلى نسخة ليلة رأس السنة من برنامج The Late Late Show.

تابعونا على قناة RTE One ليلة رأس السنة الجديدة من الساعة 10.15 مساءً حتى 11.45 مساءً لقضاء أمسية مليئة بالضحك والترفيه والترقب. مع اقتراب الساعة من منتصف الليل، سيسلم باتريك كيلتي زمام الأمور إلى آنا جيري لبدء العد التنازلي المثير للعام الجديد. لا تفوتوا هذا الاحتفال الذي لا ينسى حيث نودع عام 2023 ونستقبل عام 2024 بأناقة وذوق.