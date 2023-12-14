تعلن RTE عن عرض ليلة رأس السنة المثير الذي استضافه باتريك كيلتي

كشفت RTE عن أخبار مثيرة حول حفلتها الخاصة القادمة بليلة رأس السنة الجديدة، والتي سيستضيفها الموهوب باتريك كيلتي. وكسرًا للتقاليد، سيتم بث برنامج الدردشة الشهير يوم الأحد للمرة الأولى، مما يضع نهاية مثيرة لعام 2023 ويرحب بعام 2024 بأناقة.

يعد الإنتاج الخاص بأن يكون حدثًا ترفيهيًا رائعًا، يضم مجموعة من الضيوف المميزين الذين سيساهمون في خلق الأجواء الاحتفالية. سوف ينخرط كيلتي، المعروف بسحره وذكائه، في محادثات آسرة مع باب دوار من النجوم. يضمن العرض مفاجآت ووجوهًا مألوفة وتوديعًا صادقًا للعام الماضي.

ستقدم تشكيلة ليلة رأس السنة الجديدة بعض المنافسة لعرض جراهام نورتون الشهير، والمعروف بعروضه الخاصة للعام الجديد المرصعة بالنجوم. بينما يستضيف عرض جراهام نورتون ضيوفًا مثل إيما ستون ومارك روفالو هذا العام، فإن كيلتي وفريقه مصممون على تقديم تجربة لا تُنسى للمشاهدين.

سيتم بث برنامج Late Late Show على قناة RTE One من الساعة 10.15 مساءً حتى 11.45 مساءً، مما يضمن ساعتين ونصف من الترفيه المتواصل. مع اقتراب الساعة من منتصف الليل، سيسلم كيلتي زمام الأمور برشاقة إلى آنا جيري الموهوبة، التي ستقود العد التنازلي للعام الجديد.

استعد لتوديع عام 2023 والترحيب بالعام الجديد 2024 مع هذه الليلة الخاصة التي لا يمكن تفويتها. تابع قناة RTE One وانضم إلى Patrick Kielty في احتفال نهاية العام المليء بالضحك والمفاجآت والتأملات حول العام الماضي. إنها الطريقة المثالية للاحتفال بالعام الجديد، محاطًا بصحبة النجوم المحبوبين ودفء مجموعة Donnybrook.