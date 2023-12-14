تعلن RTE عن عرض مثير ليلة رأس السنة مع باتريك كيلتي

تستعد RTE لليلة رأس السنة الجديدة المثيرة مع الإعلان عن عرض خاص متأخر متأخر. وكسرًا للتقاليد، سيتم بث برنامج الدردشة الشهير يوم الأحد للمرة الأولى، مما يعد المشاهدين بنهاية لا تنسى لهذا العام. سيتولى المذيع الشهير باتريك كيلتي قيادة العرض، حيث سيستضيف عرضًا مثيرًا يبدأ في الساعة 10.15 مساءً ليلة رأس السنة الجديدة.

يعد الإنتاج الخاص، الذي تم الكشف عنه في أحدث دليل RTE، بأن يكون عرضًا رائعًا مثيرًا سيجعلك على حافة مقعدك. سيتألق عدد كبير من الضيوف المشاهير المفاجئين في مجموعة Donnybrook، مما يضيف إلى الأجواء الاحتفالية ويضمن تجربة لا تُنسى. وبينما نودع العام الماضي ونستقبل عام 2024، سيشارك كيلتي في محادثات حية مع ضيوفه، مما يوفر للمشاهدين الترفيه وإلقاء نظرة ثاقبة على عالم النجوم.

في حين أن عرض جراهام نورتون معروف بعروضه الخاصة للعام الجديد، والتي ستضم شخصيات بارزة مثل إيما ستون ومارك روفالو هذا العام، فإن برنامج Late Late Show سيمنحه بلا شك فرصة للفوز بأمواله. من الساعة 10.15 مساءً إلى 11.45 مساءً، سيتولى باتريك كيلتي قيادة المسرح، ويأسر الجمهور بسحره وذكائه. بعد ذلك، ستتولى آنا جيري المسؤولية بسلاسة، لتقود العد التنازلي للعام الجديد.

في ليلة رأس السنة الجديدة، اجعل برنامج Late Late Show هو وجهتك للترفيه المذهل وتوديع العام الماضي بشكل لا مثيل له. تابع قناة RTE One للانضمام إلى باتريك كيلتي وتشكيلة مرصعة بالنجوم حيث يجعلون ليلة رأس السنة هذه لا تُنسى حقًا.