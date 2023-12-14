تعلن RTE عن عرض مثير ليلة رأس السنة مع باتريك كيلتي

كشفت RTE مؤخرًا عن تفاصيل مثيرة حول عرضها الخاص القادم لليلة رأس السنة الجديدة، والذي من المؤكد أنه سيكون عرضًا رائعًا لعام 2023. وسيتولى الشخصية التلفزيونية الشهيرة باتريك كيلتي زمام الأمور عندما يستضيف أول عرض رائع له في نهاية العام، من المقرر أن يتم بثه من الساعة 10.15 مساءً في 31 ديسمبر. يمثل هذا تغييرًا كبيرًا حيث سيتم بث برنامج Late Late Show الشهير يوم الأحد للمرة الأولى.

يعد العرض بتمهيد الطريق لأجواء احتفالية حقيقية حيث ترحب Kielty بتشكيلة من الضيوف المميزين للانضمام إلى الاحتفال. مع المفاجآت والوجوه المألوفة والوداع الحميم للعام الماضي، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا أمسية ترفيهية لا تُنسى. تم الإعلان عن الإنتاج الخاص في دليل RTE الذي تم إصداره مؤخرًا، مما أثار الترقب والإثارة بين المعجبين.

في خضم العروض الخاصة للعام الجديد، سيواجه برنامج Late Late Show منافسة شديدة من برنامج Graham Norton، المعروف بتشكيلة ضيوفه المرصعة بالنجوم. ومع ذلك، فإن RTE واثقة من جاذبية عرضها، حيث تقدم للمشاهدين خيارًا بديلاً ومثيرًا بنفس القدر للاحتفال بالعام الجديد.

بعد انتهاء مهام الاستضافة، سيقوم كيلتي بتسليم عصا القيادة إلى آنا جيري حيث تتولى مسؤولية العد التنازلي المرتقب للعام الجديد. بفضل طاقتهما وسحرهما، من المؤكد أن هذا الثنائي الديناميكي سيجعل الانتقال إلى عام 2024 تجربة لا تُنسى.

نظرًا لكونه أكثر برامج الدردشة المحبوبة في أيرلندا، فقد كان برنامج Late Late Show عنصرًا أساسيًا في الأسر الأيرلندية منذ عقود. مما لا شك فيه أن العرض الخاص بليلة رأس السنة الجديدة سوف يأسر الجماهير بأجوائه المفعمة بالحيوية والمحادثات الجذابة والعروض المتميزة. لذا ضع علامة على التقويم الخاص بك وانضم إلى باتريك كيلتي وضيوفه المميزين على RTE One لقضاء أمسية رائعة من الترفيه يوم 31 ديسمبر.