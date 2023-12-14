تعلن RTE عن روعة ليلة رأس السنة الجديدة

من المقرر أن تبدأ RTE العام الجديد بأناقة مع إصدار خاص من برنامج Late Late Show الشهير. هذا العام، ولأول مرة على الإطلاق، سيتم بث البرنامج يوم الأحد، وسيستضيفه باتريك كيلتي ذو الشخصية الجذابة. ستبدأ روعة ليلة رأس السنة الجديدة في الساعة 10.15 مساءً وتستمر حتى العد التنازلي حتى عام 2024.

بأسلوب العرض المتأخر الحقيقي، تعد تشكيلة الضيوف المميزين بجعل الليلة لا تُنسى. وبينما تظل تفاصيل الضيوف طي الكتمان، يمكن للمشاهدين توقع وجوه مألوفة والكثير من المفاجآت. باتريك كيلتي، المعروف بذكائه السريع وسحره، سيقود المحادثات ويحافظ على الأجواء الاحتفالية حية.

يستضيف برنامج Graham Norton Show أيضًا عرضًا خاصًا للعام الجديد، يضم ضيوفًا من الدرجة الأولى مثل إيما ستون ومارك روفالو. وبينما يتنافس العرضان وجهاً لوجه، تشتد المنافسة على جذب انتباه المشاهدين. يقدم كلا العرضين تجارب فريدة من نوعها، مع مزيج خاص من الترفيه ومقابلات المشاهير والضحك.

بعد أن يقوم باتريك كيلتي بتوقيع الخروج في الساعة 11.45 مساءً، ستتولى آنا جيري العد التنازلي للعام الجديد. يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا انتقالًا سلسًا إلى احتفالات منتصف الليل مع حلول عام 2024 بالإثارة والترقب.

يشير دليل RTE إلى أن روعة هذا العام ستكون وداعًا مناسبًا للعام الماضي، وتوديعه بالضحك والترفيه والفرح. بينما نودع عام 2023 ونرحب بالفرص والتحديات التي يحملها عام 2024، تعد ليلة رأس السنة الجديدة بأن تكون ليلة لا تُنسى.

لذلك، ضع علامة على التقويم الخاص بك واستمع إلى قناة RTE One في ليلة رأس السنة لتستمتع بأمسية لا تُنسى مليئة بالترفيه والضحك والاحتفال.