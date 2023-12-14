تعلن RTE عن تشكيلة ليلة رأس السنة المثيرة مع باتريك كيلتي

كشفت RTE عن خططها الخاصة بليلة رأس السنة الجديدة التي لا تُنسى في برنامج Late Late Show. وفي خروج عن التقاليد، سيتم بث البرنامج الحواري الشهير يوم الأحد للمرة الأولى، مما يضمن أن يتمكن الجمهور من توديع عام 2023 والترحيب به في عام 2024 بأسلوب أنيق.

سيتولى المذيع التلفزيوني الشهير باتريك كيلتي قيادة هذه الحفلة الرائعة في نهاية العام، ويعد بأمسية مليئة بالترفيه والمفاجآت. من الساعة 10.15 مساءً إلى الساعة 11.45 مساءً في ليلة رأس السنة الجديدة، سينضم إلى كيلتي باب دوار للضيوف المميزين، مما يضمن ظهور النجوم بقوة.

يصف دليل RTE العرض بأنه "العد التنازلي النهائي لعام 2023"، مما يخلق جوًا من الترقب والاحتفال. وبينما يجري كيلتي مقابلاته ويتفاعل مع الضيوف المميزين، يمكن للمشاهدين توقع أجواء احتفالية والكثير من الوجوه المألوفة. سيكون العرض أيضًا بمثابة وداع للعام الماضي، حيث يتم توديعه بحرارة قبل البدء في العام الجديد.

هذا العام، ستتنافس ليلة رأس السنة الجديدة في برنامج Late Late Show مع عرض Graham Norton. ومع ذلك، مع مجموعته الخاصة من الضيوف المرصعين بالنجوم، بما في ذلك إيما ستون ومارك روفالو، يعد برنامج Late Late Show بتقديم أمسية ترفيهية لا تُنسى.

ومع حلول منتصف الليل، سيسلّم كيلتي زمام الأمور إلى آنا جيري، التي ستقود المشاهدين خلال العد التنازلي للعام الجديد. ومن خلال هذا الانتقال السلس، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا انتقالًا سلسًا ومثيرًا إلى عام 2024.

تأكد من الاستماع إلى برنامج Late Late Show على قناة RTE One للاستمتاع بتجربة ليلة رأس السنة الجديدة التي لا تُنسى. انضم إلى باتريك كيلتي ومجموعة من الضيوف المميزين ونحن نودع العام القديم ونرحب بالعام الجديد بأذرع مفتوحة.