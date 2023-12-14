تعلن RTE عن برنامج تلفزيوني خاص ليلة رأس السنة الجديدة

كشفت RTE للتو عن تفاصيل العرض التلفزيوني القادم لليلة رأس السنة الجديدة. سيتم بث برنامج Late Late Show الشهير، الذي يستضيفه باتريك كيلتي، يوم الأحد للمرة الأولى على الإطلاق، مما يضيف جرعة إضافية من الإثارة إلى الليلة المرتقبة. سيبدأ العرض الخاص في تمام الساعة 10.15 مساءً ليلة رأس السنة الجديدة، ومن المنتظر أن يكون ليلة لا تُنسى.

في هذا الحدث المليء بالنجوم، ستتحول مجموعة دونيبروك إلى أرض العجائب الاحتفالية. سينضم العديد من الضيوف المميزين إلى باتريك كيلتي في الترحيب بوصول عام 2024 بأسلوب أنيق. ويهدف العرض إلى توديع العام الماضي بطريقة لا تُنسى، مما يضمن تجربة مثيرة وآسرة للمشاهدين.

كشف دليل RTE مؤخرًا عن تفاصيل حصرية حول الإنتاج، مما أثار الترقب بين المعجبين. وفقًا للوصف، ستعرض أول روعة لباتريك كيلتي في نهاية العام مجموعة من المشاهير والشخصيات، مع الكثير من المفاجآت والوجوه المألوفة.

ومن الجدير بالذكر أن العرض الخاص بليلة رأس السنة الجديدة في برنامج Late Late Show سيتنافس مع عرض Graham Norton، المعروف بتشكيلة ضيوفه المرصعة بالنجوم. هذا العام، سيضم عرض جراهام نورتون شخصيات مشهورة مثل إيما ستون ومارك روفالو. ومع ذلك، مع تقديم تشكيلة مثيرة خاصة به، من المقرر أن يقدم عرض RTE للمشاهدين بديلاً ترفيهيًا بنفس القدر.

سيسلط باتريك كيلتي الأضواء على قناة RTE One من الساعة 10.15 مساءً حتى 11.45 مساءً، ليأسر انتباه الجماهير بأسلوبه الجذاب في الاستضافة قبل تسليم زمام الأمور إلى آنا جيري لبدء العد التنازلي المرتقب للعام الجديد.

تأكد من وضع علامة على التقويم الخاص بك لهذا الحدث التلفزيوني الذي لا يمكن تفويته في ليلة رأس السنة الجديدة. تابع قناة RTE One وانضم إلى باتريك كيلتي وضيوفه الاستثنائيين وهم يودعون عام 2023 ويشرعون في رحلة إلى عام جديد تمامًا.