عرض خاص بليلة رأس السنة الجديدة من RTE يضم تشكيلة مثيرة من المشاهير

أعلنت RTE عن عرض خاص مثير لليلة رأس السنة الجديدة للمشاهدين ليستقبلوا عام 2024 بأناقة. بعيدًا عن مكانه التقليدي، سيتم بث برنامج Late Late Show الشهير يوم الأحد للمرة الأولى، بقيادة المضيف الشهير باتريك كيلتي. من المقرر أن يتم بث البرنامج في الساعة 10.15 مساءً، ويعدك بمجموعة مرصعة بالنجوم من الضيوف المميزين، مما يخلق جوًا احتفاليًا في مجموعة دونيبروك الشهيرة.

في بيان صدر في دليل RTE، قام الإنتاج بتفصيل ما يمكن أن يتوقعه المشاهدون من هذه الروعة في نهاية العام. سوف يشارك باتريك كيلتي، الذي يستضيف عرضه الافتتاحي الخاص بالعام الجديد، في محادثات شيقة مع باب دوار من الوجوه الشهيرة. ويضمن العرض مفاجآت ووجوهاً مألوفة وفرصة لتوديع العام الماضي، مما يجعله حدثاً لا يمكن تفويته بالنسبة للجمهور.

سيتنافس العرض الخاص للعام الجديد في برنامج Late Late Show أيضًا مع العرض الخاص للعام الجديد المرتقب لـ Graham Norton Show، والذي يضم هذا العام ضيوفًا من الأسماء الكبيرة مثل Emma Stone وMark Ruffalo. يضيف الصدام بين البرنامجين طبقة إضافية من الإثارة والمنافسة إلى تشكيلة البرامج التلفزيونية ليلة رأس السنة الجديدة.

يمكن للمشاهدين الاستماع إلى قناة RTE One من الساعة 10.15 مساءً إلى الساعة 11.45 مساءً لمشاهدة باتريك كيلتي أثناء اللعب. بعد انتهاء مهمته، ستتولى آنا جيري قيادة العد التنازلي حتى عام 2024، مما يضمن انتقالًا لا يُنسى إلى العام الجديد.

مع بزوغ فجر العام الجديد، تأكد من وضع علامة على التقويم الخاص بك لهذا الحدث المليء بالنجوم، المليء بالضحك والمفاجآت واللحظات الحميمية. يضمن العرض الخاص بليلة رأس السنة الجديدة في برنامج Late Late Show ليلة من الترفيه ستجعل المشاهدين متحمسين للترحيب بهم في عام 2024.