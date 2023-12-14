تعلن قناة RTE عن عرض تلفزيوني مذهل لليلة رأس السنة الجديدة

كشفت RTE النقاب عن خططها لتقديم برنامج تلفزيوني خاص ليلة رأس السنة الجديدة مرصع بالنجوم، واعدة بنهاية مذهلة لعام 2023 وترحيب بهيج لعام 2024. سيتم بث النسخة الخاصة من برنامج Late Late Show الشهير، الذي يستضيفه باتريك كيلتي ذو الشخصية الجذابة، على شاشة التلفزيون. لأول مرة يوم الأحد، مما يضيف لمسة إضافية من الإثارة إلى المساء.

ويهدف العرض، الذي يضم مجموعة رائعة من الضيوف المميزين، إلى خلق جو احتفالي حقيقي لتوديع العام الماضي. مع المفاجآت والوجوه المألوفة والوداع الصادق لعام 2023، يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا أمسية ترفيهية لا تُنسى. تم الكشف عن تفاصيل الإنتاج في أحدث دليل لـ RTE، مما ترك المعجبين ينتظرون العرض بفارغ الصبر.

ومع ذلك، فإن العرض المتأخر لليلة رأس السنة الجديدة سيواجه منافسة شرسة من عرض جراهام نورتون، المشهور بعرضه السنوي الخاص للعام الجديد. ومع وجود ضيوف بارزين مثل إيما ستون ومارك روفالو المقرر ظهورهم في برنامج نورتون، فمن المؤكد أن المعركة من أجل نسبة المشاهدة ستكون شديدة.

سيعتلي باتريك كيلتي، المعروف بسحره وذكائه، المسرح كمضيف لبرنامج Late Late Show من الساعة 10.15 مساءً وحتى 11.45 مساءً. بعد أدائه الآسر، ستتولى آنا جيري مهمة توجيه الجمهور خلال العد التنازلي للعام الجديد.

يَعِد البرنامج التلفزيوني المذهل لرأس السنة الجديدة بأن تكون ليلة لا تُنسى، مليئة بالضحك والموسيقى واللحظات التي لا تُنسى. سواء أكان ذلك مشاهدة برنامج Late Late Show أو الاستماع إلى برامج أخرى، فإن المشاهدين في حيرة من الاختيار عندما يتعلق الأمر بالترفيه عالي الجودة بينما يودعون عام 2023 ويستقبلون العام الجديد المقبل.