ملخص: قامت الملكة إليزابيث الثانية برحلة إلى معرض المتحف واستكشفت التركيبات الغامرة المصنوعة بالكامل من الزهور وأوراق الشجر الموسمية البريطانية. وشاركت العائلة المالكة تفاصيل حول العرض، مؤكدة على استخدام مواد وتقنيات صديقة للبيئة.

انطلقت الملكة إليزابيث الثانية مؤخرًا في رحلة ثقافية، حيث انغمست في عالم الفن البريطاني والمنشآت المستوحاة من الطبيعة. وكشفت العائلة المالكة عن مزيد من المعلومات حول العرض الآسر، وتسليط الضوء على اعتباراته البيئية.

تم تصميم التركيبات المعروضة في المتحف بدقة باستخدام الزهور وأوراق الشجر الموسمية البريطانية فقط. ومع الالتزام بالاستدامة، قام المصممون بدمج مواد صديقة للبيئة واستخدموا أساليب تقلل من بصمتهم البيئية.

واستمتعت جلالتها، خلال زيارتها، بجولة في المعرض المتحفي المستمر: "فرانك والتر: فنان، بستاني، راديكالي". وقد أتيحت للملكة الفرصة للتفاعل مع الفنانين أنفسهم، واكتساب نظرة ثاقبة لعملياتهم الإبداعية والإلهام وراء أعمالهم.

وبالإضافة إلى تقدير الإنجازات الفنية المعروضة، شاركت الملكة إليزابيث الثانية في جلسة حرفية مصممة خصيصًا للعائلات. وكان موضوع الجلسة يدور حول زهور الشتاء، مما يشجع على التواصل مع الطبيعة واستكشاف التعبير الإبداعي.

أتاحت هذه الرحلة للملكة إليزابيث الثانية دعم وتشجيع المواهب البريطانية المحلية مع دعم الممارسات المستدامة. أظهر وجود مواد صديقة للبيئة واستخدام النباتات البريطانية أهمية رعاية الجمال الطبيعي الذي يحيط بنا والحفاظ عليه.

بشكل عام، سلطت زيارة الملكة إليزابيث الثانية لمعرض المتحف واستكشاف التركيبات الغامرة المصنوعة من الزهور وأوراق الشجر البريطانية الضوء على إبداع الفنانين البريطانيين وأهمية تبني الأساليب المستدامة في الفن والتصميم.