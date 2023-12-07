شركة Rovio تؤكد إغلاق ستوديو Lumi في مونتريال

أعلنت شركة Rovio، مطور ألعاب الهاتف المحمول الشهير، رسميًا عن إغلاق Studio Lumi في مونتريال. وقد أدى هذا القرار إلى إنهاء مشروع لم يتم الكشف عنه وخسارة 16 وظيفة. على الرغم من ذلك، تضمن شركة Rovio استمرار تشغيل Studio Six، وهو الاستوديو الآخر التابع لها في مونتريال.

"المضي قدمًا مع نقاط القوة الأساسية لدينا على الهاتف المحمول" صرح متحدث باسم Rovio. وتهدف الشركة إلى تركيز مواردها على تعزيز مكانتها في الألعاب المحمولة. كما أعربوا عن تقديرهم للعمل الجاد والتفاني الذي أظهره فريق Studio Lumi.

لقد أدى استحواذ شركة Sega مؤخرًا على شركة Rovio إلى طرح إمكانيات جديدة على الطاولة. من خلال الوصول إلى خبرة Sega الواسعة خارج نطاق الألعاب المحمولة، تتطلع Rovio إلى توسيع العلامة التجارية Angry Birds إلى ما هو أبعد من أصولها المحمولة. يهدف التعاون إلى جلب الامتياز المحبوب للاعبين عبر منصات مختلفة.

كانت الشراكة بين Rovio وSega موضوعًا للتكهنات والترقب. بذلت الشركتان جهودًا لدمج نقاط القوة لديهما وإنشاء تجارب ألعاب فريدة من نوعها. أثار إعلان Rovio السابق عن خططها الخاصة بـ Segaverse إثارة بين المعجبين، مع إعلانات تشويقية للألعاب تتضمن علامات Sega الشهيرة مثل Sonic وYakuza.

في حين أن إغلاق Studio Lumi قد يُنظر إليه على أنه انتكاسة بالنسبة للبعض، إلا أن Rovio تظل واثقة من استراتيجيتها لإعطاء الأولوية لألعاب الهاتف المحمول. ومع التركيز المتجدد على نقاط قوتها الأساسية، فإن Rovio عازمة على الاستمرار في تقديم تجارب مبتكرة ومسلية لقاعدة لاعبيها المخلصين.

مع تطور صناعة الألعاب المحمولة واستمرار امتياز Angry Birds في صدى لدى اللاعبين في جميع أنحاء العالم، تظل Rovio ملتزمة بدفع الحدود واستكشاف طرق جديدة للنمو.