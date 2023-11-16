سكن جوان دانجيرفيلد في هوليوود هيلز: جوهرة مخفية تنتظر نظيرها

استحوذ سكن Joan Dangerfield المذهل على طراز الآرت ديكو المعاصر في قلب مدينة لوس أنجلوس على اهتمام عشاق العقارات. تقع هذه الأعجوبة المعمارية في منطقة Bird Streets المرغوبة، وقد عادت إلى الظهور مؤخرًا في السوق بسحر متجدد. مع سعر مطلوب قدره 17 مليون دولار، ومنظور جديد وتصميمات داخلية متجددة، يعد بأسلوب حياة لا مثيل له.

تم شراؤها في الأصل من قبل جوان دانجرفيلد، أرملة أسطورة الكوميديا ​​رودني دانجرفيلد، منذ ما يقرب من عقدين من الزمن مقابل 6.25 مليون دولار، ويعكس العقار ذوقها المميز وحبها للتصميم الحديث. يوفر العقار مبنى واسعًا من طابقين مع أربع غرف نوم وستة حمامات وأكثر من 5,400 قدم مربع من مساحة المعيشة. توفر الجدران الزجاجية الممتدة من الأرض حتى السقف إطلالات بانورامية خلابة، تمتد من مناظر المدينة النابضة بالحياة في وسط مدينة لوس أنجلوس إلى مياه المحيط الهادئة وجزيرة كاتالينا.

فلماذا بقيت هذه التحفة المعمارية في السوق؟ وعلى الرغم من سعرها التنافسي نسبياً، فإن عروض السعر الكامل التي تم تلقيها حتى الآن قد أدخلت تعقيدات ردعت المشترين المحتملين. بدءًا من طلب تمويل البائع وحتى حالات الطوارئ المعقدة، يبدو أن العثور على الشريك المناسب لهذا العقار الفريد كان أكثر صعوبة مما كان متوقعًا.

ومع ذلك، يوفر هذا السكن أكثر من مجرد مناظر رائعة. يمكن الوصول إلى المسكن عبر ممر مسور، وهو منعزل خلف مساحات خضراء مورقة، مما يضمن الخصوصية والهدوء. يرحب المدخل المذهل المستوحى من فن الآرت ديكو بالزوار في بهو مزدوج الارتفاع، مع كوة دائرية مزينة بثريا أنيقة. تعرض منطقة المعيشة الرئيسية غرفة معيشة مركزية مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، مما يوفر إطلالات خلابة في الداخل.

علاوة على ذلك، يضم السكن غرفة معيشة بجانب المدفأة تفتح بسلاسة على واحة في الفناء الخلفي بها مسبح لا متناهي، ومنتجع صحي، وحفرة نار، وحتى تمثال نصفي لرودني دانجرفيلد نفسه. يكتمل الجاذبية بالفناء المغطى بالترازو والمطبخ الفاخر للذواقة، مما يجعله حلمًا للترفيه.

هذه القائمة الحصرية مملوكة لآرون كيرمان من AKG | كريستي العالمية للعقارات، اسم موثوق به في سوق العقارات الفاخرة. بفضل تصميمه المميز، وإطلالاته التي لا مثيل لها، وتصميماته الداخلية المحدثة، يعد سكن Joan Dangerfield جوهرة مخفية تنتظر اكتشافها من خلال تطابقه المثالي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو السعر الحالي المطلوب لسكن جوان دانجرفيلد؟

ج: السعر الحالي المطلوب للسكن هو 17 مليون دولار.

س: من هو وكيل مسكن جوان دانجرفيلد؟

ج: وكيل إدراج العقار هو آرون كيرمان من AKG | كريستي الدولية للعقارات.

س: ما هي بعض أبرز معالم الإقامة؟

ج: تشمل بعض المعالم البارزة في السكن إطلالات بانورامية ومسبحًا لا متناهيًا ومطبخًا للذواقة وجناحًا منعزلاً بغرفة نوم رئيسية.

س: لماذا لم يتم بيع العقار حتى الآن؟

ج: على الرغم من سعره التنافسي، فقد واجه العقار تعقيدات مع عروض السعر الكامل، بما في ذلك الحاجة إلى تمويل البائع والحالات الطارئة المعقدة.