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يقال إن Rockstar Games تستخدم تشققات البرامج المقرصنة لإزالة إدارة الحقوق الرقمية من بعض الألعاب على Steam

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
يقال إن Rockstar Games تستخدم تشققات البرامج المقرصنة لإزالة إدارة الحقوق الرقمية من بعض الألعاب على Steam

في تحول مفاجئ للأحداث، تم الإبلاغ عن أن Rockstar Games، المعروفة بموقفها القوي ضد غش الألعاب والهندسة العكسية، تستخدم تشققات البرامج المقرصنة لإزالة إدارة الحقوق الرقمية من ألعابها المباعة على Steam. ظهرت هذه المعلومات إلى النور عندما شارك منشئ محتوى GTA Vadim M. مقطع فيديو يوضح كيفية قيام Rockstar بدمج صدع لألعاب Manhunt وMax Payne 2 على Steam لتجاوز وسائل الحماية ضد القرصنة.

كشف المزيد من التحقيقات التي أجراها معدّل اللعبة/المهندس العكسي Silent أن اللعبة القابلة للتنفيذ لـ Midnight Club II، والتي لم تعد تُباع على Steam، استخدمت أيضًا صدعًا من مجموعة التكسير Razor 1911 سيئة السمعة. ساهم استخدام هذه الشقوق في حدوث مشكلات معروفة في تشغيل Manhunt وMidnight Club II على الإصدارات الأحدث من Windows.

أوضح Silent أن سبب تعطل هذه الألعاب مع الشقوق قيد الاستخدام يرجع إلى حقيقة أن إدارة الحقوق الرقمية الخاصة بـ Steam تتضمن رمزًا لم يتم وضع علامة عليه بشكل صحيح. أدى هذا إلى تشغيل ميزة "منع تنفيذ البيانات"، مما تسبب في تعطل الألعاب.

ومن المثير للاهتمام أن المفارقة لم تغب عن حساب Razor 1911 X، الذي رد بسخرية على تغريدة Silent بقوله: "القاعدة الأولى: لا تبيع الأدوات".

Razor 1911 كانت مجموعة لاختراق البرامج تأسست في عام 1985. وكانت معروفة بإنشاء شقوق تسمح للمستخدمين بتجاوز إدارة الحقوق الرقمية وحماية القرصنة في الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإنشاء عروض توضيحية باستخدام رسومات وموسيقى تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، وتم توزيعها جنبًا إلى جنب مع كراكات اللعبة الخاصة بهم. تم حل المجموعة في عام 2012 تقريبًا مع تحول صناعة الألعاب نحو التوزيع السحابي والخدمات عبر الإنترنت.

تواصلت BleepingComputer مع Rockstar Games للتعليق على استخدامها لبرامج مقرصنة ولكنها لم تتلق أي رد. يثير هذا الموقف تساؤلات حول موقف الشركة من القرصنة والإجراءات التي ترغب في اتخاذها لحماية ألعابها.

مصادر:
– مصدر المقال: BleepingComputer

By روبرت أندرو

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