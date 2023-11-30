تكشف مشاريع دان هاوسر السخيفة عن مشاريع جديدة في وسائل مختلفة

كشف Dan Houser، المؤسس المشارك لشركة Rockstar Games والكاتب الرئيسي في ألعاب مشهورة مثل Grand Theft Auto وRed Dead Redemption، مؤخرًا عن المشاريع الأولى من الاستوديو الخاص به Absurd Ventures. على عكس توقعات لعبة الفيديو، يغامر استوديو هاوسر في مشاريع الوسائط المتعددة بما في ذلك القصص المصورة والدراما الصوتية.

تم الإعلان عن شركة Absurd Ventures في 29 نوفمبر، وهي تعمل حاليًا على عالمين أصليين لسرد القصص: American Caper وA Better Paradise. تهدف هذه المشاريع إلى جذب الجماهير من خلال الروايات المصورة والخيال الصوتي.

يتعمق فيلم American Caper في حياة عائلتين أمريكيتين عاديتين لكن معيبتين للغاية، محاصرتين في عالم من الأعمال الفاسدة والجريمة والسياسيين غير الأكفاء. ستكون الدفعة الأولى في هذا الكون الجديد عبارة عن رواية مصورة رسمها فنان الكتاب الهزلي الشهير سيمون بيسلي.

ومن ناحية أخرى، يأخذ فيلم "جنة أفضل" الجمهور في رحلة تشويق مليئة بالمعضلات الوجودية التي تدور أحداثها في المستقبل القريب. سيظهر هذا الكون لأول مرة من خلال سلسلة خيال صوتي مكونة من اثنتي عشرة حلقة، قيد الإنتاج حاليًا.

وفقًا لدان هاوزر، فإن هذه المشاريع الأولية بمثابة مقدمة لنهج سرد القصص ووسائل الإعلام التي تصورتها شركة Absurd Ventures. يعمل الاستوديو بالفعل على مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والروايات المصورة والخيال الصوتي والمزيد.

على الرغم من عدم وجود لعبة فيديو جديدة طال انتظارها، فإن وصف عالم American Caper يستحضر نغمات مألوفة تذكرنا بامتياز Grand Theft Auto الشهير. على الرغم من عدم الإعلان حاليًا عن لعبة عالم مفتوح، إلا أن Absurd Ventures قد تستكشف إمكانية ذلك في المستقبل.

يمكن للمعجبين توقع المزيد من المعلومات حول الامتيازات القادمة من Absurd Ventures في الأشهر المقبلة. في غضون ذلك، تخطط Rockstar Games، الشركة التي ساعد Houser في تشكيلها، لإصدار أول مقطع دعائي رسمي للعبة Grand Theft Auto VI التي طال انتظارها، ربما في حفل توزيع جوائز الألعاب.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي المشاريع السخيفة؟

ج: Absurd Ventures هو استوديو الوسائط المتعددة الجديد التابع لـ Dan Houser والذي يركز على إنتاج المشاريع في وسائط مختلفة، بما في ذلك القصص المصورة والدراما الصوتية.

س: ما هي المشاريع الأولى لشركة Absurd Ventures؟

ج: أول مشاريع الاستوديو هي American Caper، وهي رواية مصورة، وA Better Paradise، وهي سلسلة خيال صوتي مكونة من اثنتي عشرة حلقة.

س: هل هناك خطط لألعاب فيديو جديدة؟

ج: بينما تقوم شركة Absurd Ventures حاليًا باستكشاف الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والوسائط الأخرى، لم يتم الإعلان عن أي مشاريع ألعاب فيديو جديدة حتى الآن.

س: ما هي المشاريع الأخرى التي يمكن أن نتوقعها من شركة Absurd Ventures؟

ج: تعمل شركة Absurd Ventures على مجموعة واسعة من المشاريع عبر وسائط مختلفة، بما في ذلك الروايات المصورة والخيال الصوتي والمزيد. سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات في المستقبل.