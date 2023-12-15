توفير كبير مع خطط الاشتراك لدينا!

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إذا لم تتمكن من الاكتفاء من الكلمات المتقاطعة، فإن اشتراك Daily Plus الخاص بنا مثالي لك. مقابل 3 دولارات فقط في الأسبوع، ستتلقى جميع مزايا Essential Digital، بالإضافة إلى المكافأة الإضافية المتمثلة في تسليم الطباعة من الاثنين إلى الجمعة من USA TODAY Crossword. ابدأ يومك بفنجان من القهوة وكلمات متقاطعة جديدة لتحدي عقلك.

بغض النظر عن خطة الاشتراك التي تختارها، ستتمكن من الاستمتاع بصحافتنا عالية الجودة وتقاريرنا الحائزة على جوائز والمحتوى الجذاب. لا تفوت هذه الفرصة للتعمق في الأخبار التي تهمك. اختر خطة الاشتراك الخاصة بك اليوم وافتح عالمًا من الوصول غير المحدود.