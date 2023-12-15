مكتب عمدة مقاطعة وينيباغو يحقق في حادث سيارة يتعلق بالمشاة

وقع حادث بين أحد المشاة وسيارة، مساء الثلاثاء، في مقاطعة وينيباغو، بحسب السلطات المحلية. يجري مكتب عمدة مقاطعة وينيباغو حاليًا تحقيقًا في الحادث الذي وقع في المبنى رقم 4900 بشارع دبليو ستيت.

وتشير التقارير إلى أن أحد المشاة كان يسير في الطريق حوالي الساعة الخامسة مساءً عندما صدمته سيارة. ولحسن الحظ، بقي سائق السيارة في مكان الحادث، متعاونا مع قوات الأمن. وسرعان ما وصل المستجيبون الأوائل وقاموا بنقل المشاة المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية الفورية.

في هذا الوقت، لم يتم نشر أي معلومات إضافية حول المشاة أو السائق للجمهور. يحث مكتب عمدة مقاطعة وينيباغو على توخي الحذر والممارسات الآمنة لكل من المشاة والسائقين لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.

نظرًا لأن التحقيق لا يزال مستمرًا، فقد يتم تحديث التحديثات عند توفر المزيد من المعلومات. ومن الضروري أن يبقى المجتمع على علم بهذا الحادث وأن يدعم الجهود المبذولة لتحسين السلامة على الطرق.

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