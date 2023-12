مركز روكفلر يطلق جاذبية جديدة ومثيرة

قدم مركز روكفلر تجربة جديدة مبهجة تضمن نقل الزوار إلى آفاق جديدة. يُعرف هذا المعلم الغامر باسم "الشعاع"، ويقدم للضيوف فرصة إعادة إنشاء الصورة الشهيرة "غداء فوق ناطحة سحاب" من عام 1932. وبينما كانت الصورة الأصلية عبارة عن حيلة دعائية، إلا أن هوية المصور والعمال الذين ظهروا في الصورة تظل كما هي. لغز.

يقع The Beam في الطابق 69 من روكفلر بلازا، ويوفر رحلة خارجية خلابة ترفع المشاركين 12 قدمًا فوق سطح المراقبة. تدور الرحلة بعد ذلك بزاوية 180 درجة، مما يوفر إطلالة رائعة على سنترال بارك والأفق المذهل. وعلى عكس العمال الموجودين في الصورة، يتم ربط الزوار بأحزمة الأمان بشكل آمن حفاظًا على سلامتهم.

أعرب إي بي كيلي، رئيس مركز روكفلر، عن الدافع وراء إنشاء The Beam، قائلاً: "أردنا أن يتواصل الناس مباشرة مع تلك الصورة المميزة." لقد اجتذبت The Beam بالفعل أفرادًا مثل توم ديردن، الذي يمتلك نسخة من الصورة ووجد أن التجربة أثبتت صحتها. وقال ديردن: "في كل مرة ننظر فيها إلى الصورة المعلقة في مطبخنا، نعلم الآن أننا كنا هناك".

كانت شارلين وانغ، المؤثرة السياحية البارزة في مدينة نيويورك، من بين أول من جربوا The Beam في يوم افتتاحه. إنها تعتقد أن هذه الرحلة المثيرة ستكون أحدث اتجاه في المدينة، قائلة: "سيكون هذا هو الشيء الذي سيرغب الجميع في القيام به".

يمكن شراء تذاكر "The Beam" بالإضافة إلى تذاكر سطح المراقبة Top of the Rock. تبدأ الأسعار من 40 دولارًا للبالغين، مع 25 دولارًا إضافيًا للوصول إلى The Beam. لمزيد من التفاصيل ومعلومات التذاكر، قم بزيارة الموقع الرسمي.

يعد أحدث معالم الجذب في مركز روكفلر بمغامرة لا تُنسى لأولئك الذين يبحثون عن منظور جديد لأفق مدينة نيويورك الشهير.