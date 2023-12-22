تم الاعتراف بمدينة روتشستر كواحدة من أكثر المدن الأمريكية ترحيبًا

ملخص:

تم الاعتراف بمدينة روتشستر كواحدة من أكثر المدن ودية في الولايات المتحدة، وفقًا لجوائز اختيار القراء التي تقدمها كوندي ناست. في حين أكد المقال الأصلي على مجتمع المدينة الدافئ وجاذبية الزوار، فإن هذا المقال الجديد يسلط الضوء على المشهد الثقافي الفريد لمدينة روتشستر وتأثيرها الاقتصادي.

اكتسبت روتشستر، المشهورة بمواقعها التاريخية الغنية ومشهد الطعام النابض بالحياة، شهرة باعتبارها الوجهة الأولى. لقد أصبح المقيمون الجدد من أقوى المدافعين عن المدينة، مما عزز سمعتها كمكان جذاب للعيش فيه.

أعرب دون جيفريز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Visit Rochester، عن حماسه لجاذبية المدينة لكل من السياح والوافدين الجدد. وأشار إلى ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها من الزوار الذين اندهشوا من ودية السكان المحليين. علاوة على ذلك، سلط جيفريز الضوء على الأثر الاقتصادي للسياحة، وكشف أن الصناعة تدر إيرادات بمليارات الدولارات وتدعم آلاف الوظائف.

وبينما تم منح لقب المدينة الأكثر ودية في الولايات المتحدة إلى جرينفيل بولاية ساوث كارولينا، أعرب جيفريز بوقاحة عن ثقته في أن روتشستر يمكن أن تحصل على المركز الأول في المستقبل.

بفضل مزيجها الفريد من العروض الثقافية، وروح المجتمع الدافئة، والنمو الاقتصادي الذي تغذيه السياحة، رسخت مدينة روتشستر مكانتها بقوة كمدينة مرحبة على الخريطة. ومع استمرار السكان الجدد في التغني بمدحها وتوافد الزوار لاستكشاف كنوزها التاريخية ومشهد الطهي اللذيذ، فإن سمعة روتشستر كوجهة جذابة ستستمر بلا شك في الازدهار.