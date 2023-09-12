بناء المستقبل باستخدام الروبوتات متعددة المهارات

تم تكريم ليريل بينتو، وهو باحث في علوم الكمبيوتر في جامعة نيويورك، كواحد من مبتكري MIT Technology Review لعام 2023 تحت سن 35 عامًا. وينصب تركيز بينتو على إنشاء روبوتات يمكن أن تكون جزءًا لا يتجزأ من حياتنا من خلال أداء مهام تتجاوز مجرد التنظيف بالمكنسة الكهربائية. ويهدف إلى تطوير الروبوتات التي يمكنها المساعدة في الأعمال المنزلية ورعاية المسنين وإعادة التأهيل وتكون حاضرة عند الحاجة.

ومع ذلك، يتطلب تدريب الروبوتات متعددة المهارات قدرًا كبيرًا من البيانات. ولمواجهة هذا التحدي، يستخدم بينتو تقنية تسمى التعلم الخاضع للإشراف الذاتي. يتضمن هذا النهج قيام الروبوتات بجمع البيانات أثناء تعلمها، مما يمكنها من تعزيز مهاراتها بشكل مستقل. وقد حظي عمله في هذا المجال بإشادة كبيرة ويُنظر إليه على أنه خطوة مهمة في الجمع بين التعلم الآلي والروبوتات.

ويعترف بينتو بأن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، وخاصة نماذج اللغات الكبيرة، اعتمدت بشكل كبير على مجموعات ضخمة من البيانات المستمدة من الإنترنت. ومع ذلك، فإن هذا النهج غير ممكن لتدريب الروبوتات. على عكس السيارات ذاتية القيادة، التي تجمع البيانات من ملايين الساعات التي تقضيها على الطريق، تتطلب الروبوتات المنزلية ساعات من اللقطات التي تصور مهام مختلفة في إعدادات مختلفة.

في عام 2016، حققت بينتو إنجازًا بارزًا من خلال إنشاء أكبر مجموعة بيانات للروبوتات في العالم، حيث تقوم الروبوتات بإنشاء بيانات التدريب الخاصة بها وتصنيفها دون إشراف بشري. ومنذ ذلك الحين، قام هو وزملاؤه بتطوير خوارزميات تعليمية تسمح للروبوتات بالتحسن من خلال التعلم من حالات الفشل. يمكن استخدام حالات الفشل، مثل فشل ذراع الروبوت بشكل متكرر في الإمساك بجسم ما، لتدريب النماذج التي تنجح في أداء المهمة.

نهج آخر يستكشفه بينتو يتضمن محاكاة تصرفات الإنسان. ومن خلال مراقبة البشر وهم يفتحون الأبواب، تتعلم الروبوتات القيام بذلك بنفسها والإضافة باستمرار إلى مجموعة البيانات الخاصة بها. كلما زاد عدد الأبواب التي يشهدون فتح البشر لها، زادت فرصهم في فتح أبواب جديدة بنجاح.

يتضمن مشروع بينتو الحالي تجنيد متطوعين لتسجيل مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يتلاعبون بأشياء مختلفة في منازلهم باستخدام هواتف ذكية مثبتة على أدوات غير مكلفة. يتيح جمع البيانات هذا، جنبًا إلى جنب مع خوارزميات التعلم الفعالة، للروبوتات تعلم سلوكيات بارعة بأقل وقت تدريب.

ومن خلال منح الروبوتات "لحظة نموذج اللغة الكبيرة"، يهدف بينتو إلى فتح عصر جديد في الذكاء الاصطناعي. اعتقاده هو أن الذكاء يهدف إلى إحداث الحركة والتغيير في العالم، وهي قدرة تمتلكها الكائنات المادية مثل الروبوتات.

مصادر:

– مراجعة تكنولوجيا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

– العمل البحثي ليريل بينتو في جامعة نيويورك