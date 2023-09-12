مستقبل ترميم المرجان: استخدام التكنولوجيا لإنقاذ الشعاب المرجانية لدينا

شهدت عالمة الأحياء البحرية تارين فوستر، التي تعمل في جزر أبرولهوس قبالة ساحل أستراليا الغربية، الآثار المدمرة لتغير المناخ على الشعاب المرجانية. وبينما يهدد ارتفاع درجات الحرارة وتحمض المحيطات هذه النظم البيئية الحساسة، فإن الجهود التقليدية لاستعادة المرجان تكافح من أجل مواكبة وتيرة التدمير. ومع ذلك، فإن فوستر وفريقها رائدون في اتباع نهج جديد يجمع بين الروبوتات والذكاء الاصطناعي لإحياء الشعاب المرجانية المتضررة بسرعة وكفاءة أكبر.

الشعاب المرجانية، التي تتكون من كائنات حية صغيرة تسمى البوليبات، توفر موطنا لأكثر من ربع الأنواع البحرية. ولكن مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات وزيادة حمضيتها، أصبحت الشعاب المرجانية معرضة بشكل متزايد للأمراض والموت. ويتوقع بعض العلماء أنه بحلول عام 2070، يمكن أن تختفي الشعاب المرجانية تمامًا.

يتضمن نهج فوستر المبتكر تطعيم شظايا المرجان في سدادات صغيرة، ثم يتم وضعها بعد ذلك في قاعدة مصممة خصيصًا مصنوعة من الخرسانة من الحجر الجيري. تتجاوز هذه العملية عدة سنوات من نمو التكلس، مما يسمح للشعاب المرجانية بالنمو والازدهار بسرعة أكبر.

ولتسريع عملية الاستعادة بشكل أكبر، عقد فوستر شراكة مع شركة البرمجيات الهندسية أوتوديسك. يقومون معًا بتدريب الذكاء الاصطناعي للتحكم في الروبوتات التعاونية. يمكن لهذه الروبوتات أداء مهام متكررة، مثل تطعيم أو لصق شظايا المرجان على سدادات البذور، بدقة وكفاءة. تم تجهيز الروبوتات أيضًا بأنظمة رؤية للتعرف على التباين في الأشكال المرجانية والتعامل معه.

ورغم أن النتائج حتى الآن كانت واعدة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات يتعين التغلب عليها. إن التعامل مع المرجان الحي بدقة، ربما على متن قارب متحرك، يمثل صعوبات لوجستية. تعد حماية المكونات الإلكترونية الضعيفة من أضرار المياه المالحة مصدر قلق آخر. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة التكلفة العالية لهذه التكنولوجيا.

ولمواجهة هذه التحديات، تخطط شركة Coralmaker الناشئة التابعة لشركة فوستر لإصدار أرصدة التنوع البيولوجي، على غرار أرصدة الكربون، لتوليد الطلب من صناعة السياحة. كما أنهم يستكشفون أيضًا شراكات مع منظمات مثل المعهد الأسترالي للعلوم البحرية (AIMS)، الذي يبحث في طرق مثل زرع المرجان لأعمال الترميم على نطاق واسع.

وتشمل المبادرات المبتكرة الأخرى التي يجري النظر فيها تربية "الشعاب المرجانية الفائقة" الأكثر مقاومة واستخدام الصوت لجذب الأسماك وتعزيز تجديد الشعاب المرجانية. على سبيل المثال، قامت AIMS بتطوير مشروع يسمى Reef Song، حيث تقوم مكبرات الصوت تحت الماء بتشغيل أصوات صحية على الشعاب المرجانية المتضررة لتشجيع مجموعات الأسماك على العودة.

يكمن مستقبل ترميم المرجان في تسخير التكنولوجيا والأساليب المبتكرة. وفي حين لا يوجد حل واحد، فإن الجمع بين الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأساليب الاستعادة القائمة على الصوت يحمل وعدا كبيرا لإنقاذ هذه النظم البيئية الهشة والحيوية.

مصادر:

- أدريان موراي، "مستقبل ترميم المرجان: استخدام التكنولوجيا لإنقاذ الشعاب المرجانية لدينا"، بي بي سي نيوز

- الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية، "حالة الشعاب المرجانية في العالم: 2018"