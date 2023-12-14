الأطراف الإضافية: مستقبل القدرات البشرية المعززة

توصل الباحثون في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان إلى اكتشاف رائد يمكن أن يحدث ثورة في الطريقة التي يتحكم بها البشر في الأذرع الآلية. ومن خلال الجمع بين حركات العين وانقباضات الحجاب الحاجز، يمكن للأفراد تعلم تشغيل الذراع الثالثة الآلية دون عناء. تفتح هذه التكنولوجيا عالمًا من الإمكانيات للجراحين والعاملين الصناعيين ومختلف المهن الأخرى حيث يمكن أن يكون الطرف الإضافي لا يقدر بثمن.

على عكس الأطراف الاصطناعية التقليدية التي تعتمد على الوصلات العصبية الموجودة لدى مبتوري الأطراف، تتطلب هذه الأجهزة المعززة إنشاء اتصالات جديدة تمامًا، مما يجعلها أكثر صعوبة في الهندسة. ومع ذلك، أظهرت تجارب جوليا دومينيجاني وفريقها أن أدمغتنا قابلة للتكيف بشكل ملحوظ وقادرة على التحكم بشكل حدسي في هذه الأطراف الإضافية.

وتشهد دومينيجاني، وهي مهندسة بنفسها، على سهولة التجربة وطبيعتها. وهي تشرح مدى تقديرها لوجود ذراع إضافية للقيام بمهام مثل اللحام. يمكن أن يردد المهنيون في مختلف القطاعات الذين يمكنهم الاستفادة من هذه التكنولوجيا مشاعر مماثلة.

كما استكشف الباحثون إمكانية التحكم في هذه الأذرع باستخدام عضلات الأذن الأثرية. هذه العضلات، التي استخدمها أسلافنا لتعزيز السمع، يمكن أن تحل محل أو تكمل التحكم الموجود في الحجاب الحاجز. إمكانيات التصميم واسعة، وتتراوح من وجود ذراعين إضافيين إلى ذراع واحد بدرجات معززة من الحرية.

وفي حين أن التطبيقات المحتملة عديدة، فمن المرجح أن تظل هذه الأطراف المعززة أدوات باهظة الثمن، على غرار نظارات الواقع الافتراضي اليوم. ويمكن للعمال الصناعيين أن يكتسبوا سيطرة أفضل على الآلات، ويمكن لفرق البحث والإنقاذ أن تتنقل بين الأنقاض بسرعة، ويمكن للمهنيين الطبيين تقديم المساعدة بشكل أسرع. قد تصبح المهام اليومية لعامة الناس أيضًا أكثر قابلية للإدارة بمساعدة هذه الأطراف الإضافية.

ومع استمرار الباحثين في إحراز تقدم في مجال القدرات البشرية المعززة، فإن المستقبل يحمل وعدًا لعالم لم تعد فيه الأطراف الإضافية مقتصرة على الخيال العلمي بل أصبحت حقيقة ملموسة.

المواضيع: الأطراف الاصطناعية، الروبوتات