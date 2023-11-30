Rivian R1T تقدم جهاز عرض الأفلام المحمول المغير لقواعد اللعبة

قدمت شركة Rivian، المعروفة بشاحنتها الصغيرة الكهربائية الرائدة – R1T، براءة اختراع تشير إلى إضافة جديدة ومثيرة إلى قائمة ميزاتها المثيرة للإعجاب بالفعل. تكشف براءة الاختراع عن خطط لجهاز عرض أفلام متنقل يمكن تخزينه بسهولة في نفق التروس المبتكر لجهاز R1T. تخيل تحويل شاحنتك إلى سينما محمولة للاستمتاع بليلة سينمائية لا تُنسى أثناء التنقل.

تعرض براءة الاختراع، التي تم تقديمها في 23 نوفمبر، مجموعة تتكون من جهاز عرض وشاشة ومكبر صوت واحد على الأقل. تم تصميم جهاز الترفيه هذا لينزلق داخل وخارج نفق التروس، مما يسمح بالتخزين المريح. بمجرد تمديده، يمكن ضبط جهاز العرض على الوضع المطلوب، مع استكماله بمرآة لتعكس الضوء المسقط بدقة على الشاشة. ويمكن أيضًا وضع عمود الشاشة في مواقع متعددة للحصول على عرض مثالي.

جمال هذا الإعداد يكمن في بساطته وفعاليته. مع تخزين كل شيء بدقة في نفق التروس، يمكنك بسهولة تحويل R1T إلى مركز ترفيهي في وقت قصير. سيتم توفير جميع المكونات المطلوبة، بما في ذلك الطاقة، بسهولة بواسطة R1T نفسه.

إن تركيز Rivian على التخصيص والقدرة على التكيف ليس بالأمر الجديد. قدمت الشركة سابقًا إضافات مثل Camp Kitchen وخيمة تتسع لثلاثة أشخاص. على الرغم من إيقاف إنتاج Camp Kitchen في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة Rivian RJ Scaringe أقر بشعبيته وألمح إلى إعادة تصميم لن تشغل نفق التروس بالكامل. هل يمكن أن يعني هذا أن جهاز عرض الفيلم ليس بعيدًا جدًا عن الركب؟

بينما تواصل Rivian دفع حدود ما هو ممكن مع السيارات الكهربائية، فإن الإضافة المحتملة لجهاز عرض الأفلام المحمول تضيف طبقة أخرى من الإثارة إلى R1T. سواء كان ذلك للتخييم تحت النجوم، أو الذهاب إلى حدث رياضي، أو مجرد الاستمتاع بليلة فيلم في الهواء الطلق، تهدف Rivian إلى تعزيز تجربة المغامرة من خلال عروضها المبتكرة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو ريفيان R1T؟

ج: إن Rivian R1T هي شاحنة صغيرة كهربائية معروفة بقدراتها على الطرق الوعرة، ومدى طويل، وميزات قابلة للتكيف.

س: ماذا تكشف براءة الاختراع؟

ج: تعرض براءة الاختراع خططًا لجهاز عرض أفلام متنقل يمكن تخزينه بسهولة في نفق التروس الخاص بـ R1T.

س: كيف يعمل الإعداد؟

ج: يمكن إدخال طقم جهاز العرض والشاشة ومكبر الصوت بسلاسة داخل وخارج نفق التروس. ويمكن تعديل جهاز العرض ليشمل مرآة لتعكس الضوء على الشاشة، بينما يمكن وضع عمود الشاشة في أماكن متعددة للحصول على رؤية مثالية.

س: هل سيتم تشغيل جهاز عرض الأفلام بواسطة R1T؟

ج: نعم، سيتم تشغيل جهاز العرض والمكونات الأخرى بواسطة R1T، مما يجعله حلاً ترفيهيًا مكتفيًا ذاتيًا.

س: هل هناك خيارات أخرى قابلة للتخصيص متاحة لـ R1T؟

ج: نعم، قدمت Rivian سابقًا إضافات مثل Camp Kitchen وخيمة تتسع لثلاثة أشخاص، مما يوضح التزامهم بالتخصيص والقدرة على التكيف.