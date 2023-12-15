تعلن شركة Riot Games عن اختتام عروض Prime Gaming الترويجية في عام 2024

أكدت شركة Riot Games مؤخرًا أن العروض الترويجية الخاصة بـ Prime Gaming ستنتهي في مارس 2024. وبينما لم يكشف الإعلان عن تاريخ محدد لانتهاء العروض الترويجية، فقد أثار فضول العديد من اللاعبين حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.

ومع ذلك، هناك شيء واحد واضح وهو أن اللاعبين سيظل لديهم الفرصة للمطالبة بالهدايا حتى تاريخ الانتهاء والاستمتاع بالمحتوى حتى بعد انتهاء العروض الترويجية. تأتي هذه الأخبار مخيبة للآمال للجماهير الذين شاركوا بشغف في هذه العروض الترويجية عبر عناوين ألعاب Riot الشهيرة مثل League of Legends وValorant.

لقد حققت العروض الترويجية لـ Prime Gaming نجاحًا كبيرًا، حيث توفر للاعبين غنائم مدروسة وموضوعية تضيف قيمة إلى تجربة اللعب. وقد جعل هذا من العروض الترويجية ميزة مجزية أكثر من كونها مجرد وسيلة للتحايل. علاوة على ذلك، فقد كانت فعالة في جذب اللاعبين للاستثمار في Prime Gaming.

مع استمرار شركة Riot Games في توسيع عالمها من خلال الألعاب العرضية مثل League of Legends: Wild Rift ولعبة القتال القادمة، Project L، كانت هناك إمكانات كبيرة لهذه الألعاب لتقديم غنائم Prime Gaming المثيرة. إن الطبيعة التنافسية لألعاب القتال، إلى جانب القائمة الواسعة من الشخصيات في Project L، كانت ستجعل منها مرشحة مثالية لمحتوى Prime Gaming الحصري.

تثير نهاية العروض الترويجية لـ Prime Gaming أيضًا تساؤلات حول مشاركة Riot Games في مشهد الرياضات الإلكترونية. غالبًا ما ترتبط هذه العروض الترويجية بفرق وأحداث الرياضات الإلكترونية، مما يترك فراغًا سيفتقده المشجعون واللاعبون على حدٍ سواء.

في حين أن الأسباب الكامنة وراء عدم تجديد العروض الترويجية لـ Prime Gaming لا تزال مجهولة، فمن المتوقع أن تقدم Riot Games مزيدًا من التوضيح في المستقبل. في هذه الأثناء، يجب على اللاعبين الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من هذه العروض الترويجية الحصرية أن يفكروا في الاستثمار في Prime Gaming لتأمين آخر الغنائم المتبقية التي تقدمها Riot Games.

لمزيد من التحديثات حول أخبار الألعاب، تابعونا للحصول على تفاصيل حول عمليات تسريح العمال الأخيرة في Embracer Group، والتي تؤثر على شركات مثل 3D Realms وSlipgate.