تخطط شركة Reliance Industries لاستثمارات كبيرة في ولاية البنغال الغربية

أكدت شركة Reliance Industries، بقيادة رئيس مجلس الإدارة موكيش أمباني، استثمارًا كبيرًا بقيمة 45,000 كرور روبية في ولاية البنغال الغربية. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط المجموعة أيضًا لاستثمار مبلغ إضافي قدره روبية. 20,000 كرور روبية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. تم الإعلان عن هذا الخبر خلال النسخة السابعة من قمة الأعمال العالمية البنغالية في كولكاتا.

وكشف أمباني أن غالبية الاستثمار سيركز على ثلاثة قطاعات رئيسية – الاتصالات والتجزئة والطاقة الحيوية. ومع النشر السريع لـ Jio Fiber وAir Fibre، تهدف Reliance إلى تحويل كل منزل في البنغال إلى منزل ذكي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى خلق فرص عمل جديدة وفرص ريادة الأعمال لملايين الأشخاص في المنطقة. وأعرب أمباني عن تفاؤله، مشيراً إلى أن البنغال لديها القدرة على جذب المواهب رفيعة المستوى ليس فقط من الهند ولكن من جميع أنحاء العالم.

كما ستقوم شركة Reliance Retail، وهي شركة تابعة لشركة Reliance Industries، بتوسيع نطاق وجودها في ولاية البنغال الغربية. وتخطط الشركة لزيادة عدد متاجر البيع بالتجزئة من 1000 إلى 1200 خلال العامين المقبلين. ومن المتوقع أن يدعم هذا التوسع المئات من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (المؤسسات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة) ويزودها بنطاق توزيع غير مسبوق في جميع أنحاء الهند.

كما سلط أمباني الضوء على التزام ريلاينس بالطاقة الحيوية. أصبحت المجموعة أكبر منتج للطاقة الحيوية في الهند، وذلك باستخدام التكنولوجيا المحلية المتقدمة الخاصة بها. أعلن أمباني عن خطط لإنشاء 100 مصنع للغاز الحيوي المضغوط (CBG) في السنوات الثلاث المقبلة، باستخدام المخلفات الزراعية والنفايات العضوية. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد ريلاينس المزارعين في زراعة مزارع الطاقة على نطاق واسع، مما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون وإنتاج السماد العضوي.

ومن خلال هذه الاستثمارات في الاتصالات وتجارة التجزئة والطاقة الحيوية، تهدف شركة ريلاينس إندستريز إلى المساهمة في الرخاء المشترك والابتكار التكنولوجي والشمولية والانسجام لشعب البنغال.

أسئلة وأجوبة

ما هي المجالات التي تخطط شركة ريلاينس إندستريز للاستثمار فيها في ولاية البنغال الغربية؟

تخطط شركة Reliance Industries للاستثمار في مجالات الاتصالات وتجارة التجزئة والطاقة الحيوية في ولاية البنغال الغربية.

ما هو عدد متاجر البيع بالتجزئة التي تخطط شركة Reliance لإنشاءها في ولاية البنغال الغربية؟

تخطط شركة Reliance Retail، إحدى الشركات التابعة لشركة Reliance Industries، لزيادة عدد متاجر البيع بالتجزئة من 1000 إلى 1200 خلال العامين المقبلين.

ما هي خطة ريلاينس في مجال الطاقة الحيوية؟

تهدف شركة Reliance Industries إلى إنشاء 100 مصنع للغاز الحيوي المضغوط (CBG) في السنوات الثلاث المقبلة ومساعدة المزارعين في زراعة مزارع الطاقة على نطاق واسع. وستساعد هذه المبادرات على تقليل انبعاثات الكربون وإنتاج السماد العضوي.