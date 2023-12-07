دعوى لاندمارك تكشف التواطؤ في صناعة الوساطة العقارية

كشفت دعوى قضائية جماعية اتحادية تم رفعها مؤخرًا في ولاية كارولينا الجنوبية عن نمط من التواطؤ بين الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) وشركة كيلر ويليامز العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية البارزة. تزعم الدعوى أن NAR وكيلر ويليامز تآمرا لتضخيم معدلات عمولة الوكيل بشكل مصطنع، مما أدى إلى زيادة التكاليف على بائعي المنازل في الولاية منذ نوفمبر 2019.

تأتي هذه الدعوى في أعقاب حكم تاريخي في ولاية ميسوري، حيث أُدينت NAR والعديد من شركات الوساطة العقارية الكبرى، بما في ذلك HomeServices of America وKeller Williams Realty، بالتآمر لإبقاء العمولات مرتفعة بشكل مصطنع. وفي تلك القضية، حكمت المحكمة بتعويض قدره 1.8 مليار دولار، مع احتمال مضاعفة المبلغ ثلاث مرات إذا تبين أن أصحاب العقارات انتهكوا قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية.

وتدور القضية الأساسية حول عمولات الوسطاء العقاريين، والتي تبلغ عادة ما بين 5% إلى 6% من سعر بيع العقار في الولايات المتحدة، ويتم تقسيمها بين وكيل المشتري ووكيل البائع. وقد اعتبرت سياسات NAR، كما تم تحديدها في الدعوى القضائية في ولاية ميسوري، ذات آثار مضادة للمنافسة من خلال إخفاء إجمالي عمولة الوسيط عن المشترين المحتملين. يمكن أن تؤدي هذه الممارسة إلى تضليل المشترين بشأن التكاليف المعنية.

قد يعتقد المشترون خطأً أن خدمات الوساطة مجانية، في حين أنها في الواقع يمكن أن تصل إلى نسبة كبيرة من سعر شراء المنزل. على سبيل المثال، بيع منزل بمبلغ 500,000 دولار مع عمولة وسيط بنسبة 6٪ سيؤدي إلى قيام المشتري بدفع 15,000 دولار إلى وكيل المشتري. من المحتمل أن يتم التفاوض على هذه الرسوم إذا تم الكشف عن العمولات بشكل عادل.

كما تم اتهام السماسرة بتوجيه مشتري المنازل نحو العقارات التي تقدم عمولات أعلى، مما يزيد من العبء على المشترين بالتكاليف. ويظهر متوسط ​​سعر المنزل في ميزوري وكارولينا الجنوبية تأثير هذه الممارسات، حيث من المحتمل أن يدفع المشترون آلاف الدولارات كرسوم عمولة.

وتنفي المجموعات العقارية وشركات الوساطة المتهمة ارتكاب أي مخالفات وتعتزم استئناف الحكم. وعلى الرغم من حججهم، فإن الدعاوى القضائية والأحكام تؤكد الحاجة إلى الشفافية والمنافسة العادلة في قطاع العقارات. ستواجه NAR قريبًا تحديات قانونية في ظل القيادة الجديدة، حيث سيتنحى مديرها التنفيذي في نهاية الشهر.

لقد فتحت هذه الدعوى القضائية بالفعل الباب على مصراعيه لمزيد من الإجراءات القانونية، حيث رفع محامو المدعي دعاوى قضائية جماعية جديدة ضد عمالقة العقارات الكبار الآخرين، زاعمين حدوث انتهاكات مماثلة لقوانين مكافحة الاحتكار. ومع استمرار المعركة القانونية، يبقى أن نرى كيف ستعيد هذه القضية التاريخية تشكيل صناعة الوساطة العقارية.