تراجع أسهم فيرجن غالاكتيك مع رفض ريتشارد برانسون للاستثمار الإضافي

تراجعت أسهم شركة Virgin Galactic، مشروع السياحة الفضائية التابع لريتشارد برانسون، بشكل حاد بعد إعلان برانسون أنه لا ينوي استثمار المزيد من الأموال في الشركة. يدعي برانسون أن Virgin Galactic لديها بالفعل أموال كافية، مما أدى إلى انخفاض قيمة السهم بنسبة 16٪ إلى أقل من 2 دولار للسهم الواحد عند افتتاح السوق يوم الاثنين.

على الرغم من أن شركة Virgin Galactic قد حققت إنجازات مهمة، مثل إرسال عملائها الأوائل إلى الفضاء، إلا أن الشركة تواجه العديد من التحديات. وقد قامت مؤخرًا بتسريح ما يقرب من 20٪ من قوتها العاملة وتعمل على تقديم خط جديد من المركبات الفضائية دون المدارية لتحل محل مركبتها الحالية، والتي استغرق تطويرها أكثر من عقد من الزمن.

وأوضح برانسون في مقال لصحيفة فايننشال تايمز أن شركته الاستثمارية، مجموعة فيرجن، واجهت صعوبات مالية بسبب تأثير الوباء. ومع ذلك، فهو يعتقد أن لدى Virgin Galactic أموالاً كبيرة، حوالي مليار دولار، للعمل بشكل مستقل.

كشفت الإيداعات المالية من نوفمبر أن لدى Virgin Galactic ما يقرب من 1.1 مليار دولار نقدًا وأوراق مالية. وهذا من شأنه أن يبقي الشركة واقفة على قدميها حتى تكشف النقاب عن خطها الجديد من الطائرات التي تعمل بالطاقة الصاروخية، والمعروفة باسم دلتا، في عام 2026. وستقوم هذه المركبات الفضائية بنقل الباحثين عن الإثارة الأثرياء والعملاء الذين يدفعون مقابل المال إلى حافة الفضاء.

ومع ذلك، كشف التقرير المالي لشركة Virgin Galactic أيضًا عن انخفاض في القوى العاملة بنحو 18٪، مع تسريح 185 موظفًا في 7 نوفمبر. وقد باع برانسون سابقًا جزءًا كبيرًا من استثماره الشخصي في Virgin Galactic، لكن Virgin Group، تعمل كمدير لاستثمارات برانسون. ، لا يزال أحد كبار المساهمين في الشركة.

بعد رحلة برانسون التاريخية إلى الفضاء على متن VSS Unity في عام 2021، بدأت Virgin Galactic خدمة تجارية منتظمة في عام 2023. وطوال هذا العام، أطلقت الشركة ست مجموعات من الركاب، بما في ذلك طيارو الاختبار، والعملاء الذين يدفعون، والضيوف الفخريين، وموظفيها، إلى حافة الفضاء.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أعلنت شركة Virgin Galactic عن خطط لتقليل وتيرة الرحلات الفضائية في تقريرها المالي لشهر نوفمبر. سيتم الآن إرسال العملاء إلى الفضاء على VSS Unity كل ثلاثة أشهر، وليس شهريًا.