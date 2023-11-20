مدير لعبة Housemarque يغادر بعد 14 عامًا

في إعلان مفاجئ، كشف هاري كروجر، مدير اللعبة في Housemarque، أنه سيغادر الاستوديو بعد مسيرة مثيرة للإعجاب استمرت 14 عامًا. كروجر، الذي اشتهر بعمله في لعبة Returnal التي نالت استحسان النقاد، قاد الفريق خلال تطوير لعبة PlayStation 5 المرتقبة. يمثل رحيله تغييرًا كبيرًا في الاستوديو، لكن Housemarque يظل متفائلاً بشأن مستقبله.

طوال فترة عمله في Housemarque، لعب كروجر دورًا أساسيًا في تشكيل مسار الاستوديو. بدءًا من ألقابهم السابقة المستوحاة من ألعاب الآركيد مثل Outland وResogun وNex Machina، وحتى النجاح الرائد الذي حققته Returnal، كانت رؤية Krueger وشغفه أمرًا حيويًا في نمو الاستوديو ونجاحه.

أعرب كروجر عن امتنانه العميق للوقت الذي قضاه في Housemarque، قائلاً: "لقد كان شرفًا لي أن أرافق Housemarque في هذه الرحلة. لقد هزنا أعمدة السماء معًا حقًا، وسأظل فخورًا إلى الأبد بكل الأشياء الرائعة التي أنجزناها كاستوديو.

ورغم أن كروجر لم يكشف عن السبب المحدد لرحيله، إلا أنه أكد للجماهير أنه سيغادر بتفاؤل بالمستقبل. وذكر مشروعًا جديدًا مثيرًا قيد العمل وأعرب عن ثقته في فريق Housemarque الموهوب، فضلاً عن الدعم المستمر من Sony وPlayStation Studios.

اعترف إيلاري كويتينن، المدير العام والمؤسس المشارك لشركة Housemarque، بمساهمات كروجر المهمة، مؤكدًا على التأثير والرؤية التي جلبها إلى الاستوديو. كما سلط كويتينن الضوء على إعادة إحياء لعبة "Arcade" في لعبة Returnal وأعرب عن حماسه لقادة المستقبل للبناء على هذا النجاح.

مع تقدم Housemarque للأمام، فإنهم يستعدون حاليًا لـ "مشروعهم الكبير الجديد"، والذي أثار الإثارة بين المعجبين. وبينما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول المشروع حتى الآن، فقد تم التأكيد على أن لعبة الاستوديو التالية ستكون عنوان IP جديدًا.

مع استحواذ شركة Sony مؤخرًا في يونيو 2021 ونجاح Returnal، تستعد Housemarque للنمو المستمر والابتكار. يمكن للمعجبين أن يتوقعوا أشياء رائعة من الاستوديو أثناء تنقلهم في هذا التحول والشروع في الفصل التالي من رحلتهم.

أسئلة وأجوبة

1. من هو هاري كروجر؟

هاري كروجر هو مخرج ألعاب عمل في Housemarque لمدة 14 عامًا. اشتهر بدوره في تطوير لعبة Returnal، وهي لعبة PlayStation 5 التي نالت استحسان النقاد.

2. لماذا يغادر هاري كروجر Housemarque؟

لم يتم الكشف عن السبب الدقيق لرحيل هاري كروجر عن Housemarque. ومع ذلك، أعرب عن امتنانه للوقت الذي قضاه في الاستوديو وذكر مشروعًا جديدًا مثيرًا قيد التنفيذ.

3. ما هو مشروع Housemarque القادم؟

مشروع Housemarque التالي قيد التنفيذ حاليًا، ولكن تم التأكيد على أنه سيكون عنوان IP جديدًا. يتوقع المشجعون بفارغ الصبر المزيد من التفاصيل حول هذه اللعبة المرتقبة.

4. كيف أثر هاري كروجر على Housemarque؟

لقد لعب Harry Krueger دورًا حيويًا في تشكيل مسار Housemarque. لقد كان لشغفه وتوجيهاته دور فعال في نمو الاستوديو، خاصة مع نجاح Returnal وتنشيط نوع "Arcade".

5. ما الذي يخبئه المستقبل لشركة Housemarque؟

على الرغم من رحيل هاري كروجر، يظل هاوسمارك متفائلًا بشأن المستقبل. بدعم من Sony وPlayStation Studios، بالإضافة إلى فريقهم الموهوب، يستعد الاستوديو لتحقيق النجاح والابتكار المستمر.